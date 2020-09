Ex-US-Präsident Barack Obama veröffentlicht seine Telefonnummer

24.09.2020 12:16 Uhr

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama veröffentlichte eine Telefonnummer auf Twitter, unter der man ihm Nachrichten senden kann.

Der ehemalige US-Präsident (2009-2017) Barack Obama (59) will offenbar für jeden erreichbar sein. In diesem Sinne postete er nun auf seinem Twitter-Account eine Telefonnummer, unter der man ihm Nachrichten hinterlassen kann. „In Ordnung, versuchen wir etwas Neues. Wenn Sie in den Vereinigten Staaten sind, schicken Sie mir einen Text unter der Nummer 773-365-9687 – ich möchte hören, wie es Ihnen geht, was Ihnen durch den Kopf geht und wie Sie dieses Jahr abstimmen werden“, schreibt Obama. Letzteres bezieht sich offenbar auf die US-Wahl am 3. November.

Es soll allerdings nicht bei dieser etwas einseitigen Kommunikation bleiben. „Ich werde mich von Zeit zu Zeit melden, um Ihnen mitzuteilen, was ich auf dem Herzen habe“, verspricht der Politiker, der nach wie vor seine Demokraten unterstützt, weiter. Der Anrufer wird im Übrigen zu „community.com“ weitergeleitet. Hinter der Telefonnummer steckt eine Art neuer Nachrichtendienst, den auch schon US-Stars wie Ashton Kutcher (42) oder Jeff Goldblum (67) nutzen.

All right, let's try something new. If you’re in the United States, send me a text at 773-365-9687 — I want to hear how you're doing, what's on your mind, and how you're planning on voting this year.

I'll be in touch from time to time to share what's on my mind, too. pic.twitter.com/NX91bSqbtG

— Barack Obama (@BarackObama) September 23, 2020