Braut postet Beweisfotos Ex von Heidi Klum: Vito Schnabel hat deutsches Model geheiratet

Heidi Klums Ex Vito Schnabel hat den Bund fürs Leben geschlossen. (lau/spot)

SpotOn News | 11.07.2024, 23:02 Uhr

Die Eheschließung des als öffentlichkeitsscheu geltenden Kunsthändlers Vito Schnabel, ein Ex von Heidi Klum, hat nun dessen Braut auf Instagram bestätigt. Das deutsche Model Helena Althof postete dort traumhafte Bilder von sich im Brautkleid.

Dass der Kunsthändler Vito Schnabel (37), ein Expartner von Topmodel Heidi Klum (51), in New York vor den Traualtar treten wird, war schon seit Längerem bekannt. Nachdem die "Bild"-Zeitung zuletzt über die bevorstehende standesamtliche Hochzeit am 9. Juli berichtet hatte, bestätigte Schnabels Braut, das deutsche Model Helena Althof (21), die Eheschließung nun auf Instagram. In dem sozialen Netzwerk postete die 21-Jährige zwei Bilder von sich im Brautkleid sowie Schnappschüsse der Hochzeitsfeierlichkeiten.

Elegante Braut und glamouröse Hochzeitstorte

Althof trat demnach in einem ärmellosen Kleid aus weißer Seide mit langer Schleppe, auffälligem Schmuck und einem Diadem, das sie in ihren offenen Haaren trug, vor den Traualtar. Für die Bilder ihres Posts posierte sie zudem mit Sonnenbrille und Brautstrauß.

Auch ein Foto der vierstöckigen Hochzeitstorte in Rot sowie eines umfangreichen Sushi- und Kaviar-Buffets zeigt die Bilderserie. "Die schönste Braut aller Zeiten. Herzlichen Glückwunsch", heißt es etwa in einem Kommentar.

Althofs Vater ist der einstige Promi-Bodyguard und "Dschungelcamp"-Kandidat Peter Althof (68). Er hatte die bevorstehende Hochzeit gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigt. "Helena und Vito haben eine ganz besondere Verbindung", sagte er über die Liebe seiner Tochter.

Schnabel, der Sohn des legendären Malers Julian Schnabel (72), soll Althof vor rund anderthalb Jahren über gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Er war zuvor bereits mehrfach mit prominenten Damen liiert – so etwa zur Mitte der 2010er Jahre mit Heidi Klum. Zuvor datete er Model Elle Macpherson (60).