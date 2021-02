Experte bewertet Melody Haases XXXL-Po: „Ich hätte ihr davon abgeraten!“

24.02.2021 19:16 Uhr

Melody Haase, Ex-DSDS-Sternchen und Trash-TV-Darstellerin, mag es extrem in allen Lebenslagen. Auch optisch darf es bei ihr gerne etwas mehr sein, wie auch bei ihrem Po.

Bereits drei Mal hat sich Melody Haase in den letzten Jahren für ihren Po unters Messer legen lassen. Erst wenige Wochen ist ihr letztes Brazilian Butt Lift her.

Das sagt ein Experte

Das Ergebnis hat sie jüngst auf Instagram präsentiert und streckt natürlich auf neuen Bildern ihre pralle Kehrseite in die Kamera. Und nun ja, ihr Po ist wirklich XXXL! Ihr selbst und ihren Fans scheint das zu gefallen!

klatsch-tratsch.de wollte die Meinung von unserem Experten, Dr. Murat Dagdelen, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, einholen und der erklärt sehr ehrlich: „Ich persönlich finde eine Po-Vergrößerung, wie hier mittels Brazilian Butt Lift (BBL), darf nicht zu üppig ausfallen. Der Po von Melody Haase erscheint mir jedoch zu groß im Verhältnis zum restlichen Körper. Ich hoffe, sie findet noch passende Hosen (lacht).“

Der Profi hätte abgeraten

Er selbst sagt, er hätte ihr sogar von einem dritten Eingriff abgeraten und erklärt: „Ich persönlich finde, dass es mittlerweile schon zu viel ist. Aber wie gesagt, wenn es ihr gefällt, sie sich damit wohl fühlt und sie keine Beschwerden hat, dann lässt sich dagegen auch nichts einwenden. Ich hätte ihr allerdings aus ästhetischen Gründen davon abgeraten, da ihr Po auch schon vorher ausreichend üppig und rund war.“

So verläuft ein BBL ab

Das Brazilian Butt Lift ist eine sehr beliebte Methode, um das Hinterteil in Szene zu setzen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Das Facharzt erklärt: „Bei einer BBL-Behandlung wird körpereigenes Fett in den Po injiziert. Nach Behandlung sollten Patienten für sechs Wochen eine Kompressionshose und ein Mieder tragen und in dieser Zeit auch auf Sport verzichten.“

Und weiter: „Um möglichst wenig Druck auf die behandelte Zone auszuüben und so den Einheilungsprozess des Fettes nicht zu behindern, muss während dieser sechs Wochen nach dem Eingriff eine Schlafposition auf dem Bauch eingenommen werden. Auch das Sitzen sollte auf ein Minimum reduziert werden. Am besten legen Patienten eine 14-tägige Berufspause ein, um sich von dem Eingriff zu erholen.“

(TT)