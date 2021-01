28.01.2021 13:27 Uhr

Facebook profitiert von der Corona-Krise

Facebook fährt in der Corona-Krise Rekordgewinne ein. Das Unternehmen profitiert dabei von einem veränderten Userverhalten.

Viele Branchen leiden massiv unter der Corona-Pandemie, manche Wirtschaftszweige stehen sogar vor dem kompletten Aus. Ganz anders sieht dies jedoch bei fast allen Internetriesen aus, und auch Facebook profitiert massiv vom veränderten User-Verhalten in der Krise. Dies geht aus den am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen hervor. Demnach konnte das Unternehmen allein seinen Umsatz um ein Drittel im letzten Quartal 2020 steigern.

Auch der Reingewinn ist mit 11,2 Milliarden US-Dollar so hoch wie nie. Experten zufolge entstammen diese Mehreinnahmen vor allem aus einem geänderten Nutzerverhalten aufgrund der Corona-Pandemie. So loggen sich die User nicht nur häufiger auf Facebook, Instagram und Co. ein als vor der Krise, sondern verweilen dort auch deutlich länger. Auch das Kaufverhalten im Internet habe sich verändert, wovon auch Unternehmen profitieren, die, wie Facebook, auf viel Produktwerbung setzen.

(dr/spot)