"Tiefe, unbeschreibliche Trauer" Familie und Freunde nehmen Abschied von Anne Heche

SpotOn News | 13.08.2022, 09:43 Uhr

Anne Heche war für ihre Rollen in "Sechs Tage, sieben Nächte" und "Donnie Brasco" bekannt. (aha/spot)

Zahlreiche Stars und die Familie von Anne Heche melden sich zum Tod der Schauspielerin zu Wort. Sie trauern in den sozialen Medien. Ihr Sohn Homer gab bereits ein erstes Presse-Statement.

Nach dem Unfalltod von Anne Heche (1969-2022) nehmen Stars in den sozialen Medien Abschied von dem Hollywoodstar. Am Freitag (12. August) teilte ein Sprecher der Schauspielerin mit, dass sie nach einer Woche im Krankenhaus für hirntot erklärt worden sei. Zuvor war Heche in einen schweren Autounfall mit Feuerinferno verwickelt. Neben ihrer Ex-Freundin Ellen DeGeneres (64) meldeten sich nun weitere Promis zu Wort.

Designerin Nancy Davis teilte bei Instagram einen Schnappschuss mit Heche. „Der Himmel hat einen neuen Engel. Meine liebevolle, warmherzige, lustige, liebenswerte und wunderschöne Freundin Anne Heche ist in den Himmel aufgestiegen. Ich werde sie schrecklich vermissen und all die wunderschönen Momente, die wir teilten, wertschätzen“, schrieb die Gründerin einer Schmuckfirma in ihrem Post.

„Orange is the New Black“-Darstellerin Taryn Manning (43) teilte ebenfalls einen Post bei Instagram: „Anne, wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich weiß, dass du geliebt wurdest von unseren gemeinsamen Freunden und unserem Management. Und deshalb habe ich dich auch geliebt und habe all die Magie in dir gesehen.“

„Dancing With The Stars“-Kollegen trauern

Profitänzer Keo Motsepe (32) tanzte gemeinsam mit Anne Heche bei „Dancing With The Stars“. Er teilte lustige Fotos, die ihn gemeinsam mit der Schauspielerin zeigen. „Ich liebe dich, Anne Heche“, kommentierte er seinen Beitrag.

Carrie Ann Inaba (54), die Jurorin bei „Dancing With The Stars“ ist, zollte Heche ebenfalls mit einem Instagram-Post Tribut: „Ich habe seit dem Unfall letzte Woche an sie gedacht und wie bei vielen von euch ist mein Herz schwer. Anne war einer der Stars bei ‚Dancing With The Stars‘, die mein Herz berührt haben. Ihre persönliche Geschichte hat mein Herz erreicht und es gedrückt. Ich konnte den Schmerz fühlen, den sie fühlte. Und ich konnte ihre unverwüstliche und mutige Seele spüren. Es war berührend.“

Die Väter ihrer Kinder melden sich zu Wort

Anne Heche hatte zwei Söhne von zwei verschiedenen Vätern. Der Vater ihres älteren Sohnes Homer (20), Kameramann Coley Laffoon (48), teilte am Freitag eine Videobotschaft bei Instagram: „Ich möchte gerne glauben, dass Anne frei ist, frei von Schmerzen.“ Zudem bedankte er sich bei all den Menschen, die an ihn und seine Familie denken. Er betonte, dass er Heche immer liebte und sie vermissen werde.

Schauspieler James Tupper (57), mit dem Anne Heche den jüngeren Sohn Atlas (13) hat, teilte ein Foto der Schauspielerin bei Instagram. „Liebe dich für immer“, schrieb er dazu.

Sohn Homer: „Tiefe, unbeschreibliche Trauer“

Auch Homer Laffoon gab dem „People“-Magazin ein Statement: „Mein Bruder Atlas und ich haben unsere Mutter verloren. Nach sechs Tagen unglaublicher emotionaler Schwankungen werde ich zurückgelassen mit einer tiefen, unbeschreiblichen Trauer. Hoffentlich ist meine Mutter frei von Schmerzen und beginnt zu erforschen, was ich mir gerne als ihre ewige Freiheit vorstelle. Während dieser sechs Tage offenbarten mir tausende Freunde, Familie und Fans ihre Herzen. Ich bin dankbar für ihre Liebe, genauso wie ich dankbar für die Unterstützung meines Vater Coley und meiner Stiefmutter Alexi bin, die weiterhin mein Fels in dieser Zeit sind.“