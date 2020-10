01.10.2020 18:30 Uhr

Familienzuwachs bei Pietro Lombardi und Laura Maria!

Pietro Lombardi hat bereits klargestellt: Er möchte noch mehr Kinder. Nun haben seine neue Freundin und er immerhin einen flauschigen Mitbewohner bekommen!

In Laura Maria Rypa (24) hat er seine große Liebe gefunden: Pietro Lombardi. Seit einigen Wochen sind der Sänger und die Influencerin ganz offen mit ihrem Glück und sprechen schon über „für immer“. Für den 28-Jährigen steht jetzt schon fest: Er möchte eine Familie mit ihr gründen. Nun wagen sie den ersten Schritt!

Lombardi-Nachwuchs hat Fell

Nein, Laura Maria ist nicht schwanger – zumindest noch nicht. Stattdessen haben sie und Pietro ihre kleine Familie um ein plüschiges Fellknäuel erweitert und sind nun stolze Eltern eines Hundes! In einer Instagram-Story kündigte Pietro an, dass er und Laura Maria sich einen Hund wünschen – und prompt gab es jetzt eine Story, in der Pietro ein schwarzes Fellbündel streichelt, das ihm glücklich über die Hand leckt.

Mini-Lombardi ist ein schwarzes Knäuel

In dem Bild von Laura Maria sieht man den kleinen Kläffer in voller Pracht: ganz schwarz, riesige Knopfäuglein und so flauschig, dass man am liebsten durch den Bildschirm einmal knuddeln möchte. Was für eine Rasse es ist, ist nicht bekannt. Aber in der Redaktion tippen wir auf einen Pomeranian mit etwas auseinanderstehenden Augen; eine von diesen Fußhupen, die niemals größer werden und für immer aussehen wie Welpen. Hier mal ein Beispiel, wie schwarze Pomeranians aussehen.

Das sieht doch dem kleinen Fellbündel in Laura Marias Instagram-Story ziemlich ähnlich, oder? In jedem fall scheint das kleine Kerlchen eher zu den kleineren Rassen zu gehören. Also eher Team Handtaschenhund als deutsche Dogge.

Hochzeit und Baby stehen auf der Agenda

Ob dieser kleine Hund die Vorstufe zu einem gemeinsamen Kind ist? Möglich wäre es, denn vor kurzer Zeit ließ Pietro verlauten, dass er gerne nochmal heiraten und mehr Kinder haben möchte. Und in der Vergangenheit betonte er immer wieder, er würde uns seine neue Freundin nur vorstellen, wenn er sich absolut sicher ist, dass er mit ihr alt werden möchte. Laura Maria scheint diese Frau zu sein.



Wer passt auf den Fellball-Lombardi auf?

Wer wohl auf das kleine Fellknäuel aufpasst? Fakt ist: Laura Maria ist kein Vollzeit- Frauchen. Die 24-Jährige arbeitet nebenbei nämlich neben Influencerin auch noch als Rechtsanwaltsfachangestellte, und ruht sich nicht auf dem neugewonnen Fame und Pietros Tasche aus. Also wird Pietro wohl erstmal in seiner Rolle als (Hunde-)Papa bleiben und den lieben langen Tag kuscheln und Gassi gehen.