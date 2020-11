20.11.2020 16:00 Uhr

Fans erkennen Shirin David nicht mehr

Shirin David überrascht ihre Fans immer wieder mit neuen Looks, mal hat sie pinkfarbene Haare, dann ist sie wieder blond. Doch diesmal sind nicht nur ihre Haarfarbe anders.

Was hat Shirin David denn jetzt schon wieder an sich verändert? Ihre Follower sind sicher, auf neusten Bildern sehen sie nicht die Shirin die sie kennen. Hat die Rap-Queen etwa wieder beim Beauty Doc nachgeholfen? Oder probiert sie einfach mal wieder einen neuen Look?

Wo ist die alte Shirin?

Die hübsche 25-Jährige löschte vor einigen Tagen alle ihre Instagram Fotos. Derzeit hat sie fünf Beiträge auf ihrem Profil, darauf zu sehen ist Shirin in einem ganz neuen Look. Keine Spur mehr von der alten Shirin. Ihre Haare trägt sie in einem Dunkelbraun und ihre Haut ist deutlich blasser als vorher. Die Rapperin gestand in der Vergangenheit häufig, dass sie ein großer Fan von Selbstbräuner sei. Einige User sind sich sicher, dass die 25-Jährige auch etwas an ihrer Gesichtskontur geändert hat.

Fans in Sorge

Das Gesicht der Rapperin wirkt jedenfalls deutlich schmaler als auf alten Fotos. Hat Shirin etwa wirklich beim Beauty Doc nachgeholfen? Möglich wäre es, denn eine Gesichtsverschmälerung mit Hyaluron Unterspritzungen ist heutzutage keine Seltenheit.

In einem ihrer Youtube Videos verrät die Rap-Queen, dass sie schon stolze 75.000 Euro in ihre Schönheit investiert hat. Durch ihre krasse Veränderung sind immer mehr Fans der Sängerin in Sorge. In ihrer Instagram Story postet Shirin einige Tweets von ihnen.

Imagewandel für ihr neues Album?

Die 25-Jährige nimmt die Tweets die über sie erstellt worden mit Humor. Schließlich verändert sich jeder Mensch im Laufe seines Lebens. Ihr plötzlicher Imagewandel könnte aber auch etwas damit zutun haben, dass Shirin bald ein neues Album herausbringt. Statt blonder Mähne und knappen Outfits trägt sie ihre Haare jetzt streng nach hinten gekämmt und dazu ein hochgeschlossenes Outfit, welches nur wenig von ihrem Traumkörper erahnen lässt.

Edgy und modern

Der Fokus auf Shirins Instagram Posts liegt nicht mehr auf ihrem Hammer Körper, sondern auf ihrem makellosen Gesicht. Durch ihr auffälliges blaues Augen Make Up, zieht sie alle Blicke auf sich. Ihr neuer Look ist edgy und modern. Kein Vergleich mehr zu früher, als sich die 25-Jährige am liebsten in hautengen Glitzer Kleidern präsentierte. Ob die Rap-Queen dieses mal bei ihrem neuen Look bleibt? Uns gefällt der neue Shirin Look jedenfalls total gut!

So hübsch ist sie ungeschminkt

Shirin zeigt sich auf ihren neusten Bildern mit einem extravaganten hellblauen Augen Make Up. Doch die hübsche 25-Jährige kann auch ganz anders. Die 25-Jährige sieht auf diesem Foto mal ganz anders aus. Keine XXL-Lashes, keine Foundation oder nachgezeichnete Augenbrauen. Nur die natürliche Shirin – oder ist sie auf diesem Foto eher ihr Alter Ego Barbara? Denn manchmal zeigt sich Shirin in einem ganz neuen Look: ungeschminkt und wunderschön. Ihren Fans gefällt’s und uns natürlich auch!