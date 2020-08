Fans feiern den „Twilight“-Nachschub „Midnight Sun“

06.08.2020 16:10 Uhr

Das neue "Twilight"-Buch "Midnight Sun" ist da. Darin steht Vampir Edward Cullen im Fokus und die Fans der Saga schmelzen im Netz förmlich dahin.

Vampir Edward Cullen und seine große Liebe Bella Swan aus der erfolgreichen „Twilight“-Saga sind zurück – zumindest in Buchform. „Midnight Sun“ („Biss zur Mitternachtssonne“), das neue Werk der US-amerikanischen Autorin Stephenie Meyer (46), ist erschienen. Es erzählt das Geschehen aus „Biss zum Morgengrauen“, dem ersten Teil der Reihe, nun aus Edwards Sicht. Im Netz scheint der Hype um die „Twilight“-Saga jedenfalls ungebrochen.

Auf Twitter veröffentlichen zahlreiche Fans Fotos ihrer Bücher und twittern, dass sie sich ins Teenageralter zurückversetzt fühlen. Zur Erinnerung: Das erste Buch erschien im Jahr 2005 – vor 15 Jahren. Etliche treue Fans der Reihe sind also mit den Büchern und Filmen erwachsen geworden. Andere Fans zitieren bereits Passagen aus dem Buch und veröffentlichen die für sie besten Stellen. Ein Fan schreibt, sie spüre, wie die „Twilight“-Obsession von damals mit voller Kraft zurückkehre.

Eine Leserin bezeichnet etwa die Erzählperspektive von Bella als „langweilig“. Sie „liebe“ daher Edwards Sicht der Dinge. Eine andere Leserin twittert: „Ich verliebe mich gerade aufs Neue in diesen verdammten Vampir“. Bei manchen macht das Buch bereits Lust auf mehr, denn es gibt Fans, die auch die anderen Bücher aus Edwards Sicht lesen möchten – einige fordern zudem extra Bücher über die anderen Mitglieder der Cullen-Familie. Ob Stephenie Meyer weitere Vampir-Bücher schreiben und veröffentlichen wird, ist noch unklar.

Falling all over again for this darn vampire. #MidnightSun pic.twitter.com/P1URJttXQF

Es finden sich aber auch kritische Stimmen in den sozialen Netzwerken. Aus der Sicht von Bella wirkte Edward mysteriös und geheimnisvoll. Aus seiner Erzählperspektive erscheine er nur noch „nervig und gruselig“, urteilt ein Fan. Weitere Leser twittern, dass sich der Vampir schlichtweg viel zu viele Sorgen mache.

A few chapters in & I wish I hadn’t started Midnight Sun. Reading from his point of view the mystery & allure of Edward is gone. Now he just sounds annoying & creepy. #MidnightSun #Twilight #EdwardCullen

