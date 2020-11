Fans hätten sich ein schwules Ende von „Supernatural“ gewünscht

21.11.2020 23:40 Uhr

Die finale Folge von "Supernatural" enttäuschte viel Fans. Sie hatten auf eine Liebesbeziehung zwischen Dean und dem Engel Castiel gehofft.

Spoiler Alert: Dieser Artikel enthält wesentliche Spoiler zum Finale von „Supernatural“.

Nach 15 Jahren auf Sendung lief am Freitag das zweistündige Finale des TV-Hits in den USA. Das Ende überraschte wirklich alle! Allerdings nicht nur im Positiven.

Viele Fans äußerten sich auf Twitter sehr verärgert darüber, dass die homosexuellen Vibes zwischen den Figuren Castiel und Dean Winchester von den Drehbuchautoren in keiner Weise aufgegriffen wurden.

Im Konkreten geht es um die Fanficton Destiel, die kürzlich in den unzähligen Fan-Foren heiß diskutiert wurde. Diese bezieht sich auf die Folge „Despair“ (Verzweiflung) aus der aktuellen Staffel, welche am 5. November ausgestrahlt wurde. In dieser Episode hatte der Engel Castiel seinem Freund Dean kurz vor seinem Tod seine Liebe gestanden.

Viele Fans hätten sich gewünscht, dass der Sender The CW den Mut bewiesen hätten, die homosexuelle Beziehung weiterzuspinnen. Aber nein, die Figur Castiel erlebte in der finalen Folge kein Comeback, womit auch jede Chance auf einen Kuss mit Dean dahinging.

Auf Twitter hagelte es einen Shitstorm für diese Entscheidung. Die Fans zeigten sich enttäuscht, empört und sogar stinksauer über das Hetereo-Ende von Dean Winchester.

Dean’s final words should have been “Sam I’m bisexual and in love with Castiel.” #Destiel #Supernatural #SupernaturalFinale pic.twitter.com/OsW9aGKEkn

And our clown asses actually thought the CW would have the balls to give Destiel a happy ending. Sam got the wife, the kid and the dog and our baby boy got a rusty nail in the back and a barbecue funeral. I’m SICK. #SupernaturalFinale #supernatural

— CellaBella (@MarcyRose154) November 20, 2020