20.01.2021 19:00 Uhr

Fans in Sorge: Was ist mit Zayn Malik los?

Mitte September 2020 sind Zayn Malik und Gigi Hadid das erste Mal Eltern geworden. Und mittlerweile scheinen die schlaflosen Nächte ihren Tribut zu fordern...

Das Leben als frisch gewordene Eltern ist nicht leicht, wie jeder weiß. Auch Gigi Hadid und Zayn Malik dürfen gerade am eigenen Leib erfahren, wie anstrengend Kinder wirklich sind. Dass er jedoch früh morgens bereits am Feiern ist, lässt einige Fans in Sorge sein!

Zayns Album-Party

Am 15. Januar brachte der 28-Jährige sein drittes Studioalbum auf den Markt. Um „Nobody Is Listening“, wie das Album heißt, zu feiern, entschloss sich Zayn seine Fans mit einem Livestream bei Instagram zu beglücken. Gemeinsam mit ihnen wollte er sich die neuen Songs anhören und genießen. Aber das geht anscheinend nicht einfach so..

Kiffen und Bier um 6 Uhr morgens

Um richtig in Partystimmung zu kommen, gönnt sich Zayn also vor laufender Kamera erstmal ein Bierchen und eine gedrehte Zigarette, die aussieht wie ein Joint. Grundsätzlich ja nicht mal so schlimm. Ob es in seiner Vorbildrolle nun so toll ist, Drogen zu konsumieren, ist natürlich auch so eine Sache. Aber in New York City, wo Zayn wohnt, ist es erst sechs Uhr morgens!

Geht es Zayn gut?

Fans sind verwundert, und das nicht ganz zu Unrecht: „Warum bekifft sich Zayn und hört laut Musik um sechs Uhr morgens, wenn er angeblich ein Baby im Haus hat?“ Man weiß natürlich nicht, ob sich Zayn womöglich einen schallisolierten Raum gegönnt hat, aber um diese Uhrzeit zu trinken und etwas zu rauchen ist schon suspekt. Könnte der Stress mit dem Baby langsam zu viel werden?

Galerie

Kein Schlag für „Zigi“

Dass Gigi und Zayn, die von Fans liebevoll „Zigi“ genannt werden, kaum Schlaf bekommen, plauderte Gigi bereits in ihrem Geburtstagsgruß an Zayn aus: „Team kein Schlaf!“ Der Rest des Grußes war allerdings an Niedlichkeit kaum zu übertreffen: „Alles Gute zum Geburtstag für unseren Zaddy baba. So besonders. Liebe dich seit langer Zeit, danke, dass du mich zur Mama des besten Mädchens aller Zeiten gemacht hast. Wünsche dir jeden einzelnen Tag das Beste.“ (AKo)