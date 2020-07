Montag, 20. Juli 2020 13:35 Uhr

Fans können aufatmen: Dschungelcamp 2021 findet statt

Das Bangen um "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aufgrund der Corona-Krise ist vorbei. RTL hat für die TV-Saison 2020/2021 eine neue Dschungelcamp-Staffel bestätigt.

Die Corona-Krise hat so manches TV-Format vor Herausforderungen gestellt. So musste etwa „Let’s Dance“ im Jahr 2020 nach nur wenigen Liveshows ohne Publikum auskommen. Um das Erfolgsformat „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES, auch via TVNow verfügbar) war 2020 bereits aufgrund der australischen Waldbrände gebangt worden. Auch die neue Staffel für das Jahr 2021 schien angesichts der Corona-Pandemie in Gefahr. Doch RTL gibt nun Entwarnung und bestätigt eine neue Ausgabe der Erfolgsshow.

Auch mit diesen Formaten gibt es ein Wiedersehen

Das britische Pendant „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“, das traditionell vor der deutschen Variante im gleichen Camp gedreht wird, soll ebenfalls grünes Licht bekommen haben, wie britische Medien berichten. Allerdings heißt es von nicht näher genannten Quellen, dass der Sender ITV dieses Mal darauf verzichten soll, die Angehörigen der Dschungelcamper mit nach Australien zu nehmen. Stattdessen soll der erste Videocall mit den Liebsten aufgezeichnet werden. Bestätigt ist dies bisher nicht.

Auch die anderen Shows kommen zurück

Neben „IBES“ verspricht RTL für die TV-Saison 2020/2021 zudem „neue, überraschende Staffeln“ von „Deutschland sucht den Superstar“, „Das Supertalent“, „Let’s Dance“, „Der Bachelor“, „Das Sommerhaus der Stars„, „Denn sie wissen nicht, was passiert“, „Ninja Warrior Germany“ , „Bauer sucht Frau“ und „Wer wird Millionär?“.

Eine extra Portion „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es wie gewohnt bei RTLplus. Auch das tägliche Talk-Format „Die Stunde danach“ kehrt nach den „IBES“-Liveshows zurück. Angela Finger-Erben (40) und ihre Gäste diskutieren darin die Ereignisse im Dschungelcamp und liefern exklusive Einblicke.

