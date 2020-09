08.09.2020 20:50 Uhr

Fans sind sich sicher: Khloe Kardashian ist wieder schwanger!

Nach einem Instagram-Post zum amerikanischen Tag der Arbeit sind Fans von Khloe Kardashian überzeugt: Sie zeigt ihr Baby-Bäuchlein!

Khloe Kardashian, Model, Influencerin und Photoshop-Liebhaberin, heizt zurzeit der Gerüchteküche mächtig ein. Die On-Off-Beziehung zwischen der 36-Jährigen und Tristan Thompson (29) ist seit Wochen in den Medien. Erwarten sie jetzt sogar noch ein Kind?

Liebes-Comeback von Khloe und Tristan?

Khloe und Tristan haben bereits eine gemeinsame Tochter mit dem Namen True (2). Bisher scheinen sich der Basketballer und die Reality-Queen ihretwegen immer wieder zusammenzuraufen, obwohl Tristan nicht nur einmal fremdgegangen ist. Alles weist darauf hin, dass sie es derzeit zum dritten Mal miteinander versuchen.

Tag der Arbeit am Strand

Genau wie in Deutschland haben die Amerikaner am „Labor Day“ (Tag der Arbeit) frei, und Khloe Kardashian verbrachte die Zeit am Strand. Natürlich teilt sie das auch mit ihren Fans und zeigt sich in einem langen Kleid mit eng anliegendem geflochtenen Haaren, im Hintergrund einen tollen Sonnenuntergang. Und obwohl sich auch ein paar Kommentare mit der Frisur beschäftigen, liegt der Fokus der meisten Fans deutlich tiefer und ganz woanders.

Geschwisterchen für True Thompson?

Die Silhouette des Kleids lässt viele ihrer Follower ein leichtes Bäuchlein erahnen – und sofort sind die Kommentare voll von Schwangerschaftsfragen und -vermutungen. „Ich bin sicher sie ist schwanger!“ und „Baby Nummer 2?“ sind nur Auszüge aus den über 6.000 Kommentaren. Bisher verhält sich Khloe verdächtig ruhig und bestätigt die Gerüchte nicht. Aber sie dementiert sie auch nicht…

Khloe liebt das Mama-Dasein

In der Vergangenheit plaudert Khloe durchweg positiv über ihr Leben mit Töchterchen True. „Ich habe Kinder immer geliebt […].“ verriet sie in einem Interview mit „The View“, und weiter: „Es ist eine andere Art von Liebe, Mutter zu sein.“ Das klingt doch wirklich absolut nicht so, als wäre ein weiteres Kind nicht nur durchaus denkbar, sondern sogar wünschenswert. Fragt sich nur, ob Tristan für Khloe ein zweites Mal als Vater infrage kommt…