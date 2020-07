Fans verabschieden sich mit Mahnwache von Naya Rivera

"Glee"-Star Naya Rivera ist bei einem tragischen Badeunglück ums Leben gekommen. Ihre Fans wollen nun zusammenkommen und ihr mit Kerzenlichtern gedenken.

Mit nur 33 Jahren ist „Glee“-Star Naya Rivera (1987-2020) bei einem Badeunglück gestorben. Ihr vierjähriger Sohn blieb alleine auf einem Boot zurück. Ihre Fans wollen sich nun gemeinsam von der Schauspielerin verabschieden. Eine Twitter-Fanseite mit rund 20.000 Followern ruft zu einer gemeinsamen Mahnwache am Piru-See auf. Dort wurde die Leiche des US-Stars am Montag (13. Juli) gefunden.

Die Zusammenkunft mit Kerzenlicht im Gedenken an die Schauspielerin soll am Samstag, 1. August 2020 im Los Padres National Forest im kalifornischen Ventura County stattfinden. „Lasst uns ihr Leben feiern und die Freude würdigen, die sie Menschen bereitet hat“, heißt es zu der Veranstaltung in einem Tweet. In den Kommentaren bitten die Fans alle Beteiligten, aufgrund der Corona-Pandemie eine Maske zu tragen und auf Social Distancing zu achten.

Naya Rivera hatte ein Boot gemietet, um mit ihrem Sohn einen Ausflug auf dem Piru-See zu machen. Der Vierjährige wurde später allein auf dem Boot gefunden, Rivera galt seit 8. Juli als vermisst. Am vergangenen Montag entdeckten die Taucher Riveras Leiche.

It’s a little far away mostly to give people that are traveling, time to take off work and be able to be a part of this. Time is at 5 since it gets hot but doesn’t mean you can’t be there before. I hope many of you can make it! Share it to those you think might want to go! pic.twitter.com/gXfEh1sBIh

— NayaRiveraArmy (@NAYAarmy) July 16, 2020