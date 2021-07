Farbenfrohes Familienfoto der niederländischen Royals

König Willem-Alexander mit seinem Töchtern und Ehefrau Máxima. (jom/spot)

17.07.2021 13:58 Uhr

König Willem-Alexander hat seine Familie für das traditionelle Sommer-Shooting zusammengebracht. Während die niederländischen Royals sich im vergangenen Jahr in farblich abgestimmten Looks zeigten, entschieden sich sich dieses Mal für legere und farbenfrohe Outfits.

König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50) der Niederlande haben ihre drei Töchter erneut für ein sommerliches Shooting um sich geschart und mit ihnen im Park des Schlosses Huis ten Bosch in Den Haag für das traditionelle Familienfoto posiert. Während die Fünf im vergangenen Jahr sich für blau-weiß gehaltene Outfits entschieden hatten, setzten sie diesmal auf individuelle und farbenfrohe Looks.

Willem-Alexander kombinierte zu einer Jeans ein weißes Hemd und ein dunkelrotes Jackett. Seine Ehefrau trug ein gelb gemustertes Midikleid und kombinierte dazu einen weißen Taillengürtel. Prinzessin Amalia (17) zeigte sich in einem knallroten Blazer, blau-weiß gestreiftem Oberteil und Jeans, Schwester Prinzessin Alexia (16) in grüner Hose, lockerem Top in Weiß und Sneakern. Prinzessin Ariane (14) verzauberte in einem blau-rot gemusterten Minikleid. Königin Máxima und ihre Töchter ließen allesamt ihre langen Haare über die Schulter fallen, die Ehefrau von Willem-Alexander sowie Prinzessin Amalia setzten zusätzlich auf leichte Wellen.

Öffentlicher Auftritt fiel ihnen zuletzt schwer

Vor der Veröffentlichung des harmonischen Familienfotos informierte das Königshaus über den Besuch von Willem-Alexander und Máxima in einer von der Flutkatastrophe besonders betroffenen Gemeinden, Valkenburg aan de Geul in der Provinz Limburg. Sichtlich betroffen ließen sich die beiden am Donnerstagabend in grünen Gummistiefeln durch das Städtchen führen. Máxima kämpfte dabei immer wieder mit den Tränen.

Bei ihrem Besuch ließen sich die beiden von den Erfahrungen der Bewohner und Evakuierten erzählen, die Schaden an ihren Häusern erlitten und teilweise auch vom Strom abgeschnitten waren. Außerdem sprachen die Royals mit Rettungskräften, die seit Dienstag in der Region im Einsatz sind.