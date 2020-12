29.12.2020 14:47 Uhr

Farid Bang: So will er in Dubai zwischen Georgina & Kubi “Frieden stiften“

Georgina Fleur und ihr On-Off-Freund Kubilay Özdemir tragen ihren Rosenkrieg derzeit mal wieder öffentlich in ihren Instagram-Storys aus. Beziehungsexperte Farid Bang hat den beiden nun seine Hilfe angeboten.

Georgina Fleur (30) und ihr Kubilay Özdemir (41) gehen momentan wohl wieder getrennte Wege. Darauf deuten zumindest die Instagram-Storys hin, in denen sich die Streithähne fast schon routinemäßig gegenseitig beschimpfen. Mit der Beef-Show sorgen die beiden jedenfalls für beste Unterhaltung. Doch Rapper Farid Bang (34) möchte dem Kindergarten nun ein Ende bereiten.

Farid Bang macht Urlaub in Dubai

Der macht derzeit Urlaub in Dubai, wohin Georgina ja vor Kurzem ausgewandert ist. Auch Kubi lungert derzeit noch am persischen Golf rum, um Geschäfte zu machen, wie er zumindest selbst behauptet. Fast möchte man den beiden schon zurufen, dass sie ihre toxische Beziehung endlich an den Nagel hängen sollen und zwar endgültig!

Er glaubt an ein Happy-End

Doch mit Farid Bang scheint immerhin einer an ein Happy End zwischen dem On-Off-Paar zu glauben. “Ich möchte versuchen, dass sich die beiden vertragen. Ich habe gute Absichten und bin dafür, dass keine Gewalt im Spiel sein sollte. Hier denke ich aber, dass schon einige Grenzen überschritten wurden“, so der Düsseldorfer in seiner Story. Immerhin hat Georgina gegenüber ihren Followern zuletzt ja den bösen Vorwurf geäußert, dass sie von dem Unternehmer bereits mehrfach zusammengeschlagen wurde.

Farid Bang bietet gemeinsames Treffen an

“Ich bin jetzt hier vor Ort, um euch ein paar Lösungsvorschläge zu machen…meldet euch gerne bei mir…ich würde euch gerne einladen auf eine Tasse Kaffe oder ein Essen…lasst uns treffen, vielleicht finden wir ja zu dritt eine Lösung“, so Farid Bang beim Schlendern durch Dubai. “Vielleicht könntet ihr damit auch mir helfen, dann könnte ich ja hier Fuß fassen und in Zukunft hier als Friedensrichter agieren“, scherzt er zudem.

Ziehen er und Georgina Fleur sich bald zusammen aus?

Doch Farid Bang hat noch ein weiteres Angebot auf Lager: “Georgina Fleur nutzt ja ‚Only Fans‘. Vielleicht könnten wir da ja zusammen Content kreieren. Eventuell würde sich das Ganze also noch finanziell auswirken.“ Über seinen durchtrainierten Body auf der Auszieh-Plattform würden sich die weiblichen Fans garantiert freuen. Dass man den Düsseldorfer bald wirklich bei “Only Fans“ finden wird, dürfte allerdings eher unwahrscheinlich sein.

Farid Bang ist gegen Gewalt

“Vielleicht können wir eine Lösung finden, wie wir eure Probleme ohne Gewalt lösen können“, lautet Farids abschließender Appell. Wer den Künstler kennt weiß, dass sich der Düsseldorfer wohl tatsächlich mit Georgina und Kubi treffen würde, um wie er selbst meinte “Frieden zu stiften“. Sollte es tatsächlich zu einer Aussprache mit Farid kommen, würden es die “Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer mit Sicherheit in ihren Storys teilen. Wie alles andere eben auch…(JuC)