15.12.2020 18:45 Uhr

Farina Yari: Influencerin Novalanalove gesteht Brust-OP

Influencerin Farina Yari überrascht ihre Fans und Follower mit einem Geständnis! In ihrer Instagram-Story erzählt die 29-Jährige, dass sie sich vor kurzem unters Messer gelegt hat. Der Grund? Die 29-Jährige war mit ihrer Oberweite nicht mehr zufrieden.

Die Fans lieben Influencerin Farina vor allem für ihre ehrliche und authentische Art. Die Bloggerin, die sich als Novalanalove einen Namen gemacht hat, ist bekannt dafür, über die schönen Dinge des Lebens zu sprechen und ihren Followern mit ihrem Content ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Die 29-Jährige scheut sich jedoch nicht, auch mal unangenehme Themen zu teilen. So spricht sie auch öfter über „Gewichtsprobleme“. Natürlich immer mit dem sympathischen Farina-Augenzwinkern. Jetzt offenbart die schöne Kölnerin jedoch etwas, womit die Fans nicht gerechnet haben: Farina hat sich die Brüste operieren lassen!

Farina hatte eine Bruststraffung

„Ich hatte vor einigen Wochen eine Bruststraffung, Ich wollte kein Geheimnis draus machen“, eröffnet Farina ihre Instagram-Story. Der Eingriff ist bereits einige Wochen her: „Ich musste selber erst mal sehen, wie ist der Heilungsprozess, wie komme ich mit der OP zurecht. Deswegen wollte ich mir ein bisschen Zeit lassen“, erklärt sie ihren Followern. Der Grund für die OP? Die Frau von DJ Yeezy war einfach nicht mehr glücklich mit ihrer Oberweite. In einem BH habe ihr ihre Brust zwar immer gefallen, ohne habe „die Schwerkraft aber schon ihre Spuren hinterlassen“. Ein Gefühl, mit dem die 29-Jährige nicht leben wollte.

Implantate gegen die Schwerkraft

Deshalb entschied sie sich auch für eine besondere Art der Mastopexie: „Ich hatte eine Bruststraffung mit Implantaten, damit ich jetzt ein für alle Mal Ruhe vor der Schwerkraft habe. Optisch ist das kein Riesenunterschied, die sind auch nicht größer, ich habe immer noch die gleiche Größe. Aber das Volumen ist besser verlagert“, erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Farina ist mit dem Ergebnis super happy und bereut ihre Entscheidung keineswegs: „Jetzt stehen sie halt super, aber sehen trotzdem extrem natürlich aus.“

So viel hat Farina abgenommen

Grund für die operative Körperoptimierung ist nicht nur die Schwerkraft, sondern auch eine ziemlich sichtliche Veränderung in Farinas Leben: Die Bloggerin hat ordentlich abgenommen und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Brust. Die Follower lieben Farinas neuen Look und die freut sich natürlich über die zahlreichen Komplimente: „Ich finde es schön, dass es auffällt, weil ich ja auch aktiv etwas dafür tue. Ich habe mittlerweile so um die 15 Kilo abgenommen“, erzählt die Bloggerin. Ihr genaues Gewicht kenne sie jedoch nicht, denn Farina verzichtet darauf, jeden Tag auf die Wage zu steigen. Ihr Wunschgewicht hat sie zwar noch nicht erreicht, aber unter Druck setzt sie sich deswegen nicht. Auf Grund der OP muss die Kölnerin gerade eine Sportpause einlegen, danach soll es aber weitergehen: „Ich bin noch nicht an meinem Ziel. Das ist einfach immer so Phasen abhängig bei mir“, erklärt sie.

Nicht der erste Beauty-Eingriff

Bereits in der Vergangenheit sprach die hübsche Kölnerin offen und ehrlich über Botox, Hyaluron-Filler und Co. Darüber, dass sie selbst öfter beim Beauty-Doc nachhelfen lässt, macht Farina kein Geheimnis: „Ich weiß nicht, ob das auffällt, aber meine Augenbrauen sind höher als gewöhnlich, und ich ziehe die nicht hoch. Das ist einzig und allein vom Botox. Ansonsten habe ich mir auch mal die Nasolabialfalte unterspritzen lassen. Meine Lippen lasse ich ja regelmäßig auffüllen“, offenbart sie auf Instagram. Dennoch weiß die 29-Jährige um ihre Rolle als Vorbild für viele junge Frauen und weist auch auf die Gefahren solcher Behandlungen hin: „Trotz allem ist Botox ein Nervengift, mit dem einige Risiken einhergehen. Da müsst ihr euch gut beraten lassen und das von einem Vollprofi machen lassen.“ (AB)