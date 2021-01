05.01.2021 20:00 Uhr

Fashion 2021: Diese Trends nehmen wir aus 2020 mit

Du warst im letzten Jahr voll im Trend? Dann stehen die Chancen hoch, dass du auch 2021 die Mode-Welt begeisterst. Wir zeigen die Trends aus 2020, die auch in diesem Jahr noch mega angesagt sind!

Neues Jahr, neue Trends? Nicht unbedingt! Einige angesagte Teile nimmt die Mode-Welt nämlich mit ins nächste Jahr. Wir zeigen, welche Trends auch in diesem Jahr noch heiß begehrt sind!

Loungewear

Auch in diesem Jahr wieder mit dabei: Loungewear. In Zeiten von Quarantäne und Homeoffice kam diese ja schon 2020 oft zum Einsatz, doch 2021 wird sie eine noch größere Rolle spielen. Auf den Laufstegen dieser Welt zeigen die Designer bereits die alltagstauglichen Pyjama- und Sweatsuit-Looks, die das Beste aus beiden Welten miteinander vereinen.

Oversized

Oversized-Looks gab es 2020 überall auf den Laufstegen und auf Social Media zu sehen. Wer die bequemen Teile mag, kann sich jetzt freuen! Übergroße Blazer, Hosen und Oberteile bleiben uns also auch in diesem Jahr noch erhalten. Damit bist du nicht nur total stylisch, sondern auch total bequem unterwegs.

Leder

Leder ist wohl einer der Trends, der immer wieder Mal auf der Bildfläche auftaucht. Auch letztes Jahr erfährt das Material ein Comeback und bleibt bis in dieses Jahr mega angesagt. Besonders beliebt 2021: Kunstleder-Hosen. Egal ob eng, oversized oder als Schlaghose – damit liegst du auf jeden Fall im Trend!

Bralettes

Dieser Hauch von Nichts war im Sommer 2020 schon mega im Trend: Bustiers. Auch in diesem Jahr greifen obenrum alle Trendsetter zur Unterwäsche, also zu BH-ähnlichen Tops. Ob im sportlichen Stil oder aus Spitze – die Bralettes gibt es in jeder Farbe und Form. Den Look kannst du natürlich so sexy belassen oder ihn mit lässigen Teilen, wie Blazer oder Jacken, alltagstauglicher stylen.

(AK)