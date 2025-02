Heidi Klums Tochter unter den Stargästen Fashion Week in New York: Leni Klum begeistert im Spitzen-Look

Leni Klum in ihrem Spitzen-Look. (jom/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 10:20 Uhr

Heidi Klums Tochter Leni Klum hat bei der Modenschau von Michael Kors mit einem Ensemble aus Spitze alle Blicke auf sich gezogen.

Model Leni Klum (20) gehörte zu den Stargästen der Modenschau von Michael Kors (65) im Rahmen der New York Fashion Week. Die Tochter von Heidi Klum (51) überzeugte bei ihrem Auftritt am Dienstag mit ihrem eigenen Look und wählte für den Anlass ein beigefarbenes Ensemble aus Spitze.

Haarstyling rundet Look ab

Dazu gehörte ein ärmelloses Bustier, das die Blicke auf ihre durchtrainierte Körpermitte lenkte, und ein A-Linien-Midirock mit hoher Taille. Zu dem Outfit kombinierte sie eine dunkelbraune Strickjacke und hellbraune Peep-Toe-Heels sowie eine Handtasche mit Quasten-Griff in derselben Farbe.

Ihre Haare trug die 20-Jährige im Sleek Look zurückgebunden, wobei eine in eine Locke gelegte Strähne ihre Stirn zierte. Beim Make-up setzte Leni Klum auf dunkle Nude-Töne und verzichtete auf Accessoires, um den Fokus auf das Ensemble zu legen. In einer Instagram Story zeigte sich Heidi Klums Tochter begeistert von der Modenschau und schrieb zu einem Clip von Michael Kors auf dem Laufsteg: "Absolute Perfektion."

Bei der Show für die Herbst/Winter-Kollektion 2025 waren zudem unter anderem Kerry Washington (48), Lisa Rinna (61), Nicole Scherzinger (46), Uma Thurman (54) oder Anna Wintour (75) unter den Gästen.