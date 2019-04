Fashion Week Sao Paulo: Model fällt um und stirbt

Sonntag, 28. April 2019 10:25 Uhr

Das junge brasilianische Männermodel Tales Soares strauchelt während einer Show auf der Fashion Week im brasilianischen Sao Paulo und bricht zusammen. Kurze Zeit später ist er tot.

Quelle: instagram.com

Das 26-jährige brasilianische Model Tales Stares starb am Samstag plötzlich während der Modenschau einer brasilianischen Marke in Sao Paulo Fashion Week (SPFW). Das gab das Label in einer Mitteilung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bekannt. Einzelheiten zu den Ursachen des Todes wurden nicht bekannt.

Der junge Mann, dessen Künstlername Tales Cotta war, fiel plötzlich scheinbar in Ohnmacht, als er über den Laufsteg lief. Auf Videos ist zu sehen wie er plötzlich strauchelte und ohne seine Arme zu benutzen auf’s Gesicht fiel. Unklar ist ob er über die Bänder an seinen Sandalen stolperte.

Die vor Ort anwesenden Feuerwehrleute leisteten sofort vor Dutzenden von Zuschauern erste Hilfe. Kurz nach der Einlieferung in ein Krankenhaus sei der junge Mann gestorben.

Kurz vor seinem Tod hatte Soares noch Bilder von der São Paulo Fashion Week gepostet.

Quelle: instagram.com