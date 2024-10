Dabei geht es um Kamala Harris Fast Food im Wahlkampf: Donald Trump brutzelt und serviert Pommes

Donald Trump arbeitet in einem Fast-Food-Restaurant in Pennsylvania. (ili/spot)

SpotOn News | 21.10.2024, 09:35 Uhr

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump serviert Pommes Frites in einem Fast-Food-Restaurant in Pennsylvania. Menschenmassen wollen ihn sehen

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) frittierte und servierte Pommes Frites in einem Fast-Food-Restaurant in dem für die US-Wahl wichtigen Swing State Pennsylvania. Bei der Aktion in Feasterville-Trevose in dem hart umkämpften US-Bundesstaat trug er die typische Schürze der Restaurant-Kette.

Weitere Fotos zeigen ihn dabei, wie er sich die Fritteuse erklären lässt und vollgepackte Tüten durch ein Drive-through-Fenster an Journalisten und begeisterte Käuferinnen und Käufer in Autos aushändigt. Außerdem posierte er mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der McDonald's-Filiale.

Ein Video bei "Mail Online" zeigt zudem Menschenmassen, die sich am Straßenrand versammelt haben, um einen Blick auf den vorbeifahrenden Trump werfen zu können.

Seitenhieb gegen Wahlkampf-Konkurrentin Kamala Harris

Bei der BBC heißt es zu Trumps Auftritt, es sei kein "harmloser Wahlkampfauftritt", vielmehr habe er "einen bitteren Hintergrund". Der ehemalige Präsident wirft seiner Konkurrentin, US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (60), seit Wochen wiederholt vor, gelogen zu haben, indem sie behauptet habe, während ihrer Studienzeit im Sommer 1983 in einer Filiale des Fastfood-Restaurants in Alameda, Kalifornien, gearbeitet zu haben – eine Erfahrung, die die demokratische Kandidatin als "lehrreich" bezeichnet hatte.

Ohne Beweise zu liefern, bleibt Trump bei seiner Behauptung, dass sie sich die ganze Sache nur ausgedacht habe. Auch bei seinem Auftritt am Sonntag in dem Fast-Food-Restaurant bezeichnete er sie erneut als "lügende Kamala" und sagte, dass sein 15-minütiger Einsatz bedeute, dass er länger bei McDonald's gearbeitet habe als sie jemals. Angesprochen auf Harris' 60. Geburtstag am 20. Oktober antwortete Trump laut "New York Post": "Alles Gute zum Geburtstag, Kamala […] Ich denke, ich werde ihr ein paar Blumen schenken, vielleicht auch ein paar Pommes."

Das Team der Vizepräsidentin bezeichnete Donald Trump unterdessen als "verzweifelt" und ließ verlauten: "Alles, was er kann, ist lügen."