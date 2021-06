„Fast & Furious 9“ schon vor dem weltweiten Kinostart ein Kassenhit

Vin Diesel und Michelle Rodríguez in "Fast & Furious 9". (stk/spot)

07.06.2021 13:01 Uhr

Noch gibt es den Actionkracher "Fast & Furious 9" nur in wenigen Ländern zu sehen. Dennoch kommt der Streifen schon auf über 250 Millionen US-Dollar an den Kinokassen.

Während Kinofans in Deutschland und selbst in den heimischen USA noch immer auf den Kinostart des neunten Teils der „Fast & Furious“-Reihe warten müssen, düsen Vin Diesel (53) und Co. in einigen wenigen Ländern bereits über die Leinwände. Und das tun sie ausgesprochen erfolgreich, wie das US-Branchenportal „The Hollywood Reporter“ berichtet. Allein in China, wo der Film von Justin Lin (49) seit dem 21. Mai in den Kinos zu sehen ist, spielte der Actionfilm inzwischen schon über 200 Millionen US-Dollar ein. Gemeinsam mit einigen anderen kleinen Märkten, in denen „Fast & Furious 9“ im Mai anlief, betragen die bisherigen Einnahmen demnach schon über eine Viertelmilliarde US-Dollar.

Diese Zahl wird in den kommenden Tagen und Wochen wohl noch um einiges steigen. In weiten Teilen Europas, darunter der wichtige Kinomarkt Großbritannien, wird „F9“ ab dem 24. Juni zu sehen sein. Sogar erst einen Tag später startet der Streifen in den USA – dann könnten Einnahmen von insgesamt über einer Milliarde US-Dollar möglich sein. Deutsche PS-Fans müssen sich hingegen ein klein wenig länger gedulden. Der geplante Kinostart hierzulande ist der 8. Juli 2021.

Wie wichtig der chinesische Kinomarkt ist, zeigte Vorgänger „Fast & Furious 8“ im Jahr 2017. Mit fast 400 Millionen eingenommenen US-Dollar machte der Release in China laut „Box Office Mojo“ ein Drittel des weltweiten Einspielergebnisses von rund 1,2 Milliarden US-Dollar aus. Zum Vergleich: In den USA waren es „nur“ 226 Millionen US-Dollar, in Deutschland, Großbritannien und Frankreich waren es zusammengerechnet rund 100 Millionen.