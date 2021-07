„Fast & Furious 9“: So gut kommen Vin Diesel & Co. in Deutschland an

Spot On News - Entertainment

20.07.2021 15:58 Uhr

"Fast & Furious 9" kommt auch in Deutschland richtig gut an. Mehr als 600.000 Zuschauer haben sich den Action-Blockbuster seit dem Kinostart am 15. Juli bereits angeschaut.

