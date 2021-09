Fast & Furious war gestern: Vin Diesel steht zu seiner Wohlfühlwampe

Vin Diesels Wohlstandswampe

10.09.2021 13:23 Uhr

Die meisten Hollywood-Stars sorgen sich im Sommer um die perfekte Bikini-Figur. Vin Diesel sieht's entspannt und schlägt sich fröhlich den Bauch voll. So cool und lässig trägt aber auch nur Dom Toretto die gefürchtete Wohlfühlwampe…

Eigentlich ist der Action Star aus den „Fast & Furious“-Filmen bekannt für sein stählernes Sixpack und einen beinharten Bizeps. Nun überraschte der 54-jährige Hollywood Schauspieler seine Fans mit Wohlstandswampe und Wabbelbrust.

Vin Diesel genießt Dolce Vita & Gabbana

Mark Sinclair aka Vin Diesel war mit seiner Familie bereits Ende August in Italien und besuchte die dreitägige Modenschau von Dolce & Gabbana in Venedig. Dort fiel der Actionheld sofort durch seine heroischen Taten auf: im plötzlichen Hagelschauer sprang er in bester Dom-Toretto-Manier mit einem Regenschirm bewaffnet Gästen zur Seite, die neben ihm in der Front Row vom Unwetter erwischt wurden. Am Ende stand er in gelber Regenjacke beinahe selbst auf dem mit Hagelkörnern übersäten Laufsteg und applaudiert den mutigen Models für den robusten Auftritt. Der kolumbianische Sänger Sebastian Yatra war als Kamera-Mann zur Stelle und hielt die Aktionsszene auf dem Handy fest.

Von wegen Fast & Furious: Vin Diesel probiert’s mal mit Gemütlichkeit

Doch nach Heldeneinsatz bei Dolce & Gabbana stand für Vin Diesel nun La Dolce Vita auf dem Programm. Oder sollten wir sagen: auf dem Menü? Ganz offensichtlich hat der sonst super durchtrainierte Actionheld ordentlich Gelato und Vino getankt. Mit sichtlicher Wohlfühlwampe wurden die „Diesels“ nun vor der Küste des Fischerdorfs Portofino auf einer Super-Yacht beim Chillen gesehen. Gemeinsam mit Ehefrau Paloma Jimenez (38) und den gemeinsamen Kindern Hania (13), Vincent (11) und Pauline (6) an Bord lässt sich der Schauspieler die Sonne auf den Bauch scheinen und genießt das süße Leben. Schließlich kann es nicht immer Fast & Furios zugehen!

Vin Diesel spotted shirtless on a yacht in Italy https://t.co/IeeB7knPVN pic.twitter.com/MtfVsDeNG2 — Page Six (@PageSix) September 8, 2021

Das Netz feiert die Diesel-Wampe

Außerdem setzt der Actionstar mit seiner Wohlfühlwampe auch ein wichtiges Zeichen gegen Bodyshaming. Daher feiert das Netz den Diesel-Ballon regelrecht ab: „Als ich sagte, ich pump mich auf wie Vin Diesel, habe ich das gemeint“, kommentiert ein User auf Twitter das Foto. Ein weiterer fragt sichtlich erleichtert: „Wann hat Vin Diesel angefangen, so auszusehen wie ich?“ (JH)