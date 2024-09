Immersives Ausstellungserlebnis Faszination Ägypten: Tutanchamun in München und Berlin erleben

Der Pharao Tutanchamun regierte das antike Ägypten zwischen 1332 und 1323 vor Christus. (elm/spot)

SpotOn News | 05.09.2024, 12:00 Uhr

In das alte Ägypten eintauchen und die Welt von Tutanchamun erleben? Die Erfolgsshow "Tutanchamun - Das immersive Ausstellungserlebnis" lockt im Herbst in Berlin und München mit einem besonderen Highlight: das Metaversum: Interessierte reisen durch Zeit und Raum und wandern im Tal der Könige umher.

Die Ausstellungsserie über Tutenchamun geht in die nächste Runde. Erwachte der berühmte ägyptische Pharao letztes Jahr in Hamburg, Stuttgart und Wien zum Leben, wird sein Schicksal nun auch in Berlin und München greifbar: In einer Virtual-Reality sowie einer audiovisuellen Raum-Installation können Interessierte in das sagenumwobene alte Ägypten und dessen Geheimnisse eintauchen. Im Metaversum reisen die Besucherinnen und Besucher buchstäblich durch Zeit und Raum und wandern im Tal der Könige umher.

Die faszinierende Welt wird in den Ausstellungen unter dem Titel "Tutanchamun – Das immersive Ausstellungserlebnis" plastisch und greifbar. Die Show, die weltweit bereits Millionen Besucher anzog, gastiert erstmals in München und Berlin. In einer Mischung aus Kunst und modernster Technik bietet sie ihren Besucherinnen und Besuchern ein einzigartiges Erlebnis, das die Mythologie und Kultur des alten Ägyptens zum Leben erweckt.

Die Ausstellung, die schon in internationalen Metropolen wie Madrid, Barcelona und Gizeh Erfolge feierte, setzt auf immersive Technologien, um eine multisensorische Reise durch das alte Ägypten zu ermöglichen. Interessierte können in einer digital erschaffenen Welt interaktiv die Geheimnisse der Pharaonen erkunden, die prunkvollen Grabkammern Tutanchamuns besichtigen und den faszinierenden Totenkult hautnah erleben. Durch den Einsatz von Virtual Reality und 3D-Mapping werden Bilder, Animationen und Klänge zu einer lebendigen, greifbaren Realität.

Reise in die Vergangenheit: Das alte Ägypten zu Gast in Berlin und München

In München wird die Ausstellung am 9. Oktober 2024 im Utopia München eröffnet. Bis zum 26. Januar 2025 erwarten die Besucher mehrere Erlebnisräume, in denen unter anderem ein detailgetreu nachgebildeter Sarkophag sowie Repliken von Artefakten aus der Grabstätte Tutanchamuns präsentiert werden. Die virtuelle Reise führt die Gäste durch das Tal der Könige, das Expeditionslager von Howard Carter und schließlich bis zur mythischen Gerichtsverhandlung des Osiris. Die Ausstellung verspricht ein intensives Erlebnis, das sowohl historisches Wissen vermittelt als auch die Sinne fesselt.

In Berlin beginnt die Ausstellung bereits am 6. September 2024 im New Media Art Center auf dem RAW-Gelände und endet am 29. Dezember 2024. Auch hier können die Besucher in das alte Ägypten eintauchen und die spektakuläre Geschichte von Tutanchamun und seinen Zeitgenossen auf völlig neue Weise erleben. Die Berliner Ausstellung legt besonderen Wert auf eine immersive Inszenierung: Sechs ineinander übergehende Erzählstränge nehmen die Besucher mit auf eine Reise entlang des Nils, vorbei an imposanten Tempeln und durch die Weiten der ägyptischen Wüste.

Tutanchamun in Berlin und München: Preise und Ablauf

Wer also im kommenden Herbst eine Reise nach München oder Berlin plant und eine sinnvolle Beschäftigung für graue Herbst- oder dunkle Wintertage sucht, findet in den Tutanchamun-Ausstellungen einen kurzweiligen Zeitvertreib. Die Eintrittskarten können vorab online gebucht werden und kosten regulär 24 Euro pro Person, in Berlin 22 Euro. Mit diesen Tickets sind die Besucher an feste Zeitfenster gebunden. Flexible, vom Zeitfenster unabhängige Tickets kosten jeweils fünf Euro mehr. Der Einlass erfolgt im 15-Minuten-Takt, der Rundgang dauert etwa 75 Minuten.