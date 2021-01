04.01.2021 20:45 Uhr

Faux Freckles: So gelingt der neuste TikTok-Trend!

Jeder liebt sie, jeder will sie: Sommersprossen! Natürlich wollen die meisten nur eine gewisse Menge und an gewissen Stellen Sommersprossen, und somit hat sich ein Trend ergeben, den man ganz einfach zuhause umsetzen kann!

Schon länger ist es bei Beauty-Gurus Trend, sich falsche Sommersprossen auf die Nase und die Wangen zu malen. Besonders im Sommer sind die Punkte zusammen mit einem Dewy-Make-up DER Trend. Nun sind die sogenannten Faux Freckles auch bei TikTok angekommen. Hier findet ihr verschiedene Arten, euch den Trendlook selbst zu schminken!

Mit dem Augenbrauenstift

Der einfachste Weg, sich falsche Sommersprossen zu schminken, ist mit dem Augenbrauenstift. Die meisten Augenbrauenstifte sind nämlich sehr dünn und können so ideal die kleinen Punkte nachahmen, besonders, wenn es ein Stift ähnlich eines Eyeliners ist. So kann man ganz genau entscheiden, wo man wie viele Sommersprossen haben möchte. Zum Schluss mit dem Beautyschwamm darüber tupfen, damit die Sommersprossen nicht zu unnatürlich aussehen, et voilà! TikTok-User omariyoo hat diesen Trick beim YouTuber James Charles gesehen und selbst ausprobiert!

Farbiges Haaransatz-Spray geht ganz schnell

Etwas ungewöhnlicher ist die Variante, die TikTok-Userin Victoria Lyn uns vorstellt: Sie benutzt ein Spray, das eigentlich den Haaransatz nachfärben soll. In einem dunkelblonden Ton und mit ganz leichtem Druck auf den Sprühkopf, damit das Spray nicht als Strahl, sondern als kleine Punkte herauskommt, sprüht sie das Ansatzspray über das ganze Gesicht. Sollten einige Punkte zu groß oder intensiv sein, sind die leicht mit dem Finger zu verblenden. Der Vorteil an dieser Variante ist natürlich, dass es wahnsinnig schnell geht. Zwei, drei Sprühstöße von einer Sekunde. Der Nachteil ist, dass die Menge und Platzierung weit weniger zu kontrollieren sind als zum Beispiel mit dem Stift. Toll sieht es dennoch aus!

Brauner Lidschatten mit einem Spoolie-Pinsel

Eine weitere Möglichkeit, sich Sommersprossen zu verpassen, braucht nur einen braunen Lidschatten, Bronzer oder Augenbrauenpuder und einen Spoolie-Pinsel. Man nehme das Puder, reibe mit dem Spoolie-Pinsel durch das Pfännchen (Achtung: Das macht Dreck!) und schnipse das Puder an der gewünschten Stelle aufs Gesicht. Danach sollte man definitiv mit einem Schwämmchen über die Punkte gehen, um sie entsprechend zu verblenden. Diese Variante ist schneller als der Augenbrauenstift und man kann zielgenauer arbeiten als mit dem Ansatzspray. Ellie Make-up-Artist macht es bei TikTok vor.

Bronzer oder Selbstbräuner

Noch ein Weg, sich mit Make-up-Produkten, die die meisten bereits im Schrank haben, falsche Sommersprossen zu zaubern, ist mit Bronzer. Das geht sehr simpel: Einfach mit einem Spoolie- oder auch normalen Blenderpinsel durch den Bronzer gehen, bis Puderrückstände entstehen, diese in den Deckel (oder eine andere ebene Oberfläche) kippen, Setting Spray draufsprühen, bis das Ganze eine braune Flüssigkeit ist und mit einer Stippling Brush mit leichtem Tupfen im Gesicht verteilen, oder vom Pinsel „schnipsen“. Wer hat, kann auch einfach Selbstbräuner nutzen. TikTok-Userin Kayla Fisher macht es vor!

Spezielle Faux-Freckles-Produkte

Wem das Ganze zu kompliziert oder doof ist, der kann einfach auf ein Produkt zurückgreifen, das extra für Faux Freckles gemacht ist. Marken wie „Freck“ und „Lime Crime“ haben Stifte und flüssige Produkte im Sortiment, um den Sommersprossen-Trend zu zaubern. Da geht man einfach mit dem Finger einmal über die Punkte, um sie zu verblenden, und fertig ist es. Quasi wie Augenbrauenstifte, nur eben speziell für Sommersprossen. TikTok-Userin Tara Michelle zeigt, wie sie eines der Produkte nutzt. (AKo)