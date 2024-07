Nützlich Favoriten-Funktion bei WhatsApp verwalten: So geht’s

WhatsApp ist der weltweit am meisten verbreitete Messengerdienst. (elm/spot)

SpotOn News | 24.07.2024, 22:00 Uhr

WhatsApp führt eine neue Möglichkeit ein, um seine Chatverläufe zu sortieren. So verwaltet man seine Favoriten nach dem jüngsten Update.

Wer WhatsApp viel nutzt, weiß, dass die Messenger-App zuweilen unübersichtlich werden kann. In ihrem jüngsten Update hat die Meta-Tochter daher ein nützliches Feature veröffentlicht, das es vereinfacht, seine Chats effizient zu verwalten. So funktioniert die neue Funktion.

Mit dem neuen Feature möchte WhatsApp es seinen Nutzerinnen und Nutzern erleichtern, sich auf ihre wichtigsten Kontakte und Gruppen zu konzentrieren. So können Userinnen und User Chats mit Personen sowie Gruppen, die ihnen am meisten bedeuten, schnell und einfach im Anrufe-Tab sowie als Filter für Chats anzeigen lassen.

WhatsApp-Favoriten: Wie User die neue Funktion verwenden können

Um Kontakte zu den Favoriten hinzuzufügen, können Nutzer auf dem Chats-Bildschirm den Filter "Favoriten" auswählen und dort die gewünschten Kontakte oder Gruppen bestimmen. Alternativ kann man im Anrufe-Tab auf "Favoriten hinzufügen" tippen und ebenfalls die gewünschten Kontakte oder Gruppen auswählen.

Zudem bietet WhatsApp die Möglichkeit, Favoriten in den Einstellungen zu verwalten. Unter "Einstellungen > Favoriten > Zu Favoriten hinzufügen" können Nutzer ihre Favoriten jederzeit hinzufügen oder die Reihenfolge ändern. WhatsApp hat die neue Funktion vergangene Woche eingeführt und wer sie noch nicht hat, wird sie "in den kommenden Wochen" erhalten, wie das Unternehmen in seinem Blog mitteilt.