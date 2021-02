11.02.2021 17:33 Uhr

FC Bayern München bestätigt: Thomas Müller hat Corona

Jetzt ist es offiziell: Thomas Müller ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Den Rest der aktuellen Bayern-Mannschaft hat das Virus bisher allerdings verschont.

Bayern-Spieler Thomas Müller (31) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gibt der FC Bayern München auf seiner Homepage bekannt. Demnach fand der Test bei der FIFA Klub-WM in Doha statt, wo Müller umgehend isoliert worden ist. Auch das restliche Team des FC Bayern ist am heutigen Donnerstag getestet worden – ohne einen weiteren positiven Befund, wie es heißt. Bei der Einreise vergangenen Freitag waren noch alle negativ getestet worden.

Für Bayern München bedeutet das, dass sie im Finale der Klub-WM gegen den mexikanischen Klub UANL Tigres auf Müller verzichten müssen. Er fällt damit auch für das Bundesliga-Heimspiel am Montag gegen Arminia Bielefeld aus. Wann Müller zurück nach München kehrt ist nicht klar. Der Hinweis, dass er sich dort in Abstimmung mit den zuständigen Behörden nach in Quarantäne begeben wird, lässt darauf schließen, dass der 31-Jährige die Krankheit zuhause auskurieren wird.

(mia/spot)