Karl-Heinz Rummenigge gibt Ausblick FC Bayern plant Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena

Franz Beckenbauer starb im Alter von 78 Jahren in Salzburg. (dr/spot)

SpotOn News | 09.01.2024, 10:57 Uhr

Die traurige Nachricht vom Tod der Fußball-Legende Franz Beckenbauer bewegt die Fußballwelt. Nun plant der FC Bayern München, die Lichtgestalt im Rahmen einer riesigen Trauerfeier zu ehren. Die Gedenkveranstaltung soll laut Karl-Heinz Rummenigge in der Allianz Arena stattfinden.

Die Nachricht vom Tod der Lichtgestalt Franz Beckenbauer (1945-2024) hat die Fußballwelt in tiefe Trauer gestürzt. Die Legende starb am vergangenen Sonntag, dem 7. Januar 2024, im Alter von 78 Jahren in seiner Wahlheimat Salzburg. Nun plant sein ehemaliger Verein, der deutsche Rekordmeister FC Bayern München, eine riesige Trauerfeier zu Ehren des Kaisers. Wie der Ex-Bayern-Boss und heutige Aufsichtsrat der FC Bayern München AG, Karl-Heinz Rummenigge (68), in einem Statement gegenüber der "Bild"-Zeitung bekannt gab, arbeitet der Verein zur Stunde an der Umsetzung einer Trauerfeier in der Allianz Arena.

"Die ganze Welt des Fußballs und darüber hinaus trauert um unseren Freund Franz. Der FC Bayern sollte ihm zum Dank und Andenken eine Trauerfeier im Stadion ausrichten, das es ohne ihn nie gegeben hätte!", sagte Rummenigge der Zeitung. Weiter wird berichtet, dass Rummenigge diesbezüglich im Austausch mit Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß (72) stehe und bereits mit ihm telefoniert habe. Die Machbarkeit einer solchen Veranstaltung soll in einem Treffen im Vereinssitz an der Säbener Straße am heutigen Dienstag geprüft werden.

Ohne Franz Beckenbauer würde es wahrscheinlich keine Allianz Arena geben

Der gebürtige Münchner Franz Beckenbauer wechselte bereits in der Jugend zum FC Bayern München und feierte dort seine größten Erfolge. Unter anderem wurde er mit den Bayern als Spieler viermal deutscher Meister und gewann dreimal den Europapokal der Landesmeister, die heutige Champions League. Später wurde er bei den Bayern zweimal Trainer und war außerdem Vizepräsident und später Präsident des erfolgreichsten deutschen Vereins.

In seiner Funktion als Vorsitzender des Bewerbungskomitees für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 war Franz Beckenbauer maßgeblich daran beteiligt, die WM nach Deutschland zu holen. Im Zuge der bevorstehenden WM wurde in München die Allianz Arena gebaut, die das in die Jahre gekommene Olympiastadion als Spielstätte ablöste. Der Bau der modernen Hightech-Arena gilt als Grundstein für die wirtschaftlich herausragende Position der Bayern und die internationalen Erfolge in den vergangenen Jahren. Die Allianz Arena hat eine Zuschauerkapazität von rund 75.000 Menschen.