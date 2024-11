Mit Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann „FC Hollywood“: ZDF zeigt Bayern-München-Doku ab Januar 2025

In der Mannschaft des FC Bayern München trafen in den 1990er Jahren viele unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander. (paf/spot)

SpotOn News | 27.11.2024, 14:45 Uhr

Die ZDF-Serie "FC Hollywood" wirft Anfang des kommenden Jahres einen Blick auf den FC Bayern München in den 1990er Jahren. Die "turbulenteste Phase" des Clubs prägten Streitigkeiten und Skandale der starbesetzten Mannschaft.

Nicht immer war der FC Bayern so erfolgreich wie in den vergangenen Jahren: Wie es um den Verein in den 1990ern stand, erzählt die neue ZDF-"sportstudio"-Dokuserie "FC Hollywood". In fünf Folgen zeichnet sie "die aufregendste und turbulenteste Phase" des Clubs nach, wie der Sender mitteilt. Im Fokus stehen die Jahre 1996 bis 2001, in die Stars aus der damaligen Mannschaft Einblicke geben.

Ehemalige Bayern-Stars berichten

Zu den prominenten Erzählern gehören Lothar Matthäus (63), Jürgen Klinsmann (60), Mario Basler (55) und Stefan Effenberg (56). Daneben kommen Fußball-Experten und Journalisten wie Reinhold Beckmann und Marcel Reif zu Wort. Zusammen erklären sie, "wie aus einer Gruppe von Individualisten eine Mannschaft wurde, die den Grundstein für die heutige Erfolgsgeschichte des Clubs legte".

Statt bei Erfolgen soll der FC Bayern München "beim Verlieren, im Chaos und in Momenten, die so komisch wie dramatisch sind", zu sehen sein. Dafür soll auch bislang unveröffentlichtes Archivmaterial gezeigt werden. Wie das ZDF verspricht, betrachtet "FC Hollywood" in 190 Minuten "die Rivalitäten im Team, den medialen Hype und das ikonische Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United".

Rivalitäten innerhalb des Teams

Der Anfang der Serie spielt nach dem Saisonende 1994/95, nach dem der Verein "ein Allstar-Team von historischem Ausmaß" aufstellte und sich seinen Namen "FC Hollywood" verdiente. Die unterschiedlichen Charaktere sorgten jedoch für etliche Schlagzeilen, darunter Klinsmann und Matthäus oder Giovanni Trapattoni mit seiner "Flasche leer"-Wutrede.

Ab dem 10. Januar 2025 um 10 Uhr können sich Zuschauer die "verrücktesten Jahre" des Clubs in der ZDF-Mediathek ansehen. Das ZDF zeigt die fünf Episoden zusätzlich am 17. Januar um 22:30 Uhr und am 18. Januar um 0:25 Uhr zu sehen.