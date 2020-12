04.12.2020 10:18 Uhr

„Fear the Walking Dead“ wird um eine siebte Staffel erweitert

Die Zukunft von "Fear the Walking Dead" ist um eine weitere Staffel gesichert: AMC plant eine siebte Runde des "The Walking Dead"-Ablegers.

„Fear the Walking Dead“ bekommt Nachschub: Das „The Walking Dead“-Spin-off wird um eine siebte Staffel erweitert. Das gab der Heimat-Sender der Serie AMC via Twitter bekannt. Aktuell strahlt der Sender die sechste Staffel aus, die bereits im Oktober anlief und sich ihrem Halbzeitfinale nähert.

„Fear the Walking Dead“ feierte 2015 Premiere. Die Handlung der Serie setzt einige Wochen vor der Mutterserie ein, als die Zivilisation noch intakt ist und es in der Zombie-Apokalypse nur zu vereinzelten Beißerangriffen kommt. Zu den Hauptdarstellern der Serie gehören unter anderem Lennie James (55), Alycia Debnam-Carey (27), Colman Domingo (51), Danay Garcia (36) oder Garret Dillahunt (56).

The past is dead… but the future is bright. #FearTWD is coming back for a 7th season. pic.twitter.com/6oX8uF10Wy — FearTWD (@FearTWD) December 3, 2020

Das „The Walking Dead“-Universum wird erweitert

Das Original „The Walking Dead“ wird mit der kommenden elften Staffel enden. Das hat AMC im September dieses Jahres bekannt gegeben. Allerdings gibt es einen kleinen Nachschlag für Fans: Die Staffel soll 24 Folgen umfassen, die über einen Zeitraum von zwei Jahren ausgestrahlt werden sollen. Der „World Beyond“-Ableger über die erste Generation nach der Zombie-Apokalypse wird wie geplant nach zwei Staffeln enden.

Wie AMC jedoch bekannt gab, ist ein weiteres Spin-off in Planung, das 2023 über die TV-Bildschirme flimmern soll und sich auf die Geschichte der beliebten Charaktere Daryl Dixon (Norman Reedus, 51) und Carol Peletier (Melissa McBride, 55) konzentrieren soll. Hinzu kommt eine Serie namens „Tales of the Walking Dead“, bei der es sich um eine „episodische Anthologie“ handeln soll, die die Hintergrundgeschichte bereits existierender oder neuer Charaktere beleuchtet. Außerdem arbeitet AMC an weiteren Projekten, die alle im „Walking Dead“-Universum angesiedelt sind.

(jom/spot)