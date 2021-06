Fehlt Herzogin Kate bei der Enthüllung der Diana-Statue?

26.06.2021 15:31 Uhr

Am 1. Juli werden Prinz William und Prinz Harry eine Statue ihrer Mutter, Prinzessin Diana, enthüllen. Die Veranstaltung wird nur im engsten Kreis stattfinden - Herzogin Kate ist angeblich nicht dabei.

Am 1. Juli treffen Prinz William (39) und Prinz Harry (36) das erste Mal seit der Beerdigung ihres Großvaters, Prinz Philip (1921-2021), wieder aufeinander. Die beiden enthüllen eine Statue zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997). Laut eines Berichts der „Daily Mail“ könnte Williams Ehefrau, Herzogin Kate (39), der Veranstaltung jedoch fernbleiben.

Der Kensington Palast gab am 25. Juni bekannt, dass lediglich eine kleine Anzahl Gäste bei dem Event dabei ist. Laut des Statements, das unter anderem Royal-Reporter Omid Scobie auf Twitter verbreitete, werden bei der Enthüllung neben der „engen Familie von Diana, der Prinzessin von Wales, auch Mitglieder des Statuen-Komitees, der Bildhauer Ian Rank-Broadley und der Gartenplaner Pip Morrison anwesend sein“. Wie die „Daily Mail“ schreibt, wird Herzogin Kate wegen der beschränkten Gästeliste wohl nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Kensington Palace have made their first announcement about the Princess Diana statue unveiling on July 1. Prince Harry and Prince William will be joined at the Sunken Garden event alongside the statue committee, sculptor Ian Rank-Broadley, and garden designer, Pip Morrison. pic.twitter.com/e9FbBKJJpI

— Omid Scobie (@scobie) June 25, 2021