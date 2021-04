Felicitas Woll und Benjamin Piwko senden sich Herzchen und süße Worte

Felicitas Woll und Benjamin Piwko senden sich viele Herzchen und süße Worte auf Instagram. (ili/spot)

22.04.2021 07:33 Uhr

Felicitas Woll und Benjamin Piwko überraschen mit vielen roten Herzchen und süßen Worten auf Instagram und die Kollegen gratulieren.

Schauspielerin Felicitas Woll (41, „Berlin, Berlin“) und der Kampfkunstmeister und ehemalige „Let’s Dance“-Star (2019) Benjamin Piwko (41) überraschen auf ihrem Instagram-Account mit vielen roten Herzchen und zuckersüßen Worten.

Es begann etwas philosophisch

Los ging es mit ihrem eher philosophischen Post über Freude: „Grund zur Freude. Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln“, schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto von sich mit strahlendem Lachen. Benjamin Piwko kommentiert das Foto dann wesentlich eindeutiger mit „Bin glücklich mit dir“ und einem roten Herz. Woraufhin sie ebenfalls unmissverständlich antwortet: „@benjamin_piwko und ich so sehr mit dir“ – nebst rotem Herzchen.

Felicitas Woll folgen viele Promis

Unter Felicitas Wolls Followern sind auch viele Kollegen und denen „gefällt“ der Post, wie die Schauspielerinnen Anja Kling (51), Anna Maria Mühe (35), Stephanie Stumph (36) und viele mehr zeigen. Moderatorin Nova Meierhenrich (47) postet unter dem digitalen Dialog zwischen Woll und Piwko außerdem drei Emojis mit Herzchen-Augen.