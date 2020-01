Felicitas Woll wird 40 – für sie nichts Besonderes

Schauspielerin Felicitas Woll wird 40, doch für sie ist das kein Grund zum Feiern. Auch wenn ein runder Geburtstag für viele Menschen etwas ganz Besonderes ist, ist dieser Tag für die zweifache Mutter einer, wie jeder andere.

Die ‚Lolle‘-Darstellerin braucht kein großes Spektakel zum Geburtstag, lässt ihren Ehrentag eher einfach auf sich zukommen. „Ich habe noch nie meinen Geburtstag geplant, ich habe ihn auch noch nie groß gefeiert“, sagte die Hessin gegenüber der Deutschen-Presse Agentur.

Quelle: instagram.com

Liebeserklärung an Lolle

Am kommenden Montag wird sie nun 40 Jahre alt. Dieser Tag sei wie jeder andere, so die ‚Dresden‘-Darstellerin. „Ich brauche da kein Spektakel um mich herum.“ Vor knapp 20 Jahren gelang der Brünetten der Durchbruch als Schauspielerin. In der ARD-Vorabendserie ‚Berlin, Berlin‘ spielte sie ab 2002 für drei Jahre die Hauptfigur ‚Lolle‘.

Im März ist die 1,65 Meter große Powerfrau wieder in dieser Rolle zu sehen, denn dann startet der ‚Berlin, Berlin‘-Kinofilm. ‚Lolle‘ sei eine ganz besondere Rolle, erklärte die Grimme-Preisträgerin, denn: „Sie ist ein Teil von mir, das habe ich gemerkt.“ (dpa/KT)