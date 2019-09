Felicity Huffman: Das sagt sie zu über ihr Knast-Urteil

Felicity Huffman hat „viel“ über ihre „Makel gelernt“, nachdem sie im Zuge des US-College-Skandals verurteilt wurde.

Der ‚Desperate Housewives‘-Star wurde wegen Postbetrug zu zwei Wochen im Gefängnis, sozialer Arbeit sowie einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet knapp 27.000 Euro verurteilt und außerdem für ein Jahr unter Beobachtung gestellt.

„Ich akzeptiere die heutige Entscheidung des Gerichts“

Huffman hatte sich zuvor schuldig bekannt, Geld in ein Betrugssystem eingezahlt zu haben, um ihrer Tochter einen Platz an einer Top-Universität zu sichern. Nun erklärte sie in einem offiziellen Statement, guter Hoffnung zu sein, dass ihre „Familie, Freunde und Gemeinde ihr ihre Taten vergibt“.

In den Zeilen heißt es: „Ich akzeptiere die heutige Entscheidung des Gerichts ohne Vorbehalte. Ich war immer darauf vorbereitet, jedwede Bestrafung zu akzeptieren, die Richterin Talwani verhängt. Ich brach das Gesetz. Ich habe das zugegeben und ich habe mich dieser Straftat schuldig bekannt. Es gibt keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für meine Taten. Punkt.“

Weiter erklärt sie: „Ich möchte mich erneut bei meiner Tochter, meinem Ehemann, meiner Familie und der Bildungsgemeinde für meine Taten entschuldigen. Und ich möchte mich insbesondere bei den Schülern entschuldigen, die jeden Tag hart arbeiten, um aufs College zu kommen, und bei ihren Eltern, die unglaubliche Opfer bringen, um ihre Kinder zu unterstützen.“

Sie hat bereits viel über sich und die Taten nachgedacht: „Ich habe während der vergangenen sechs Monate viel über meine Makel als Person gelernt. Mein Ziel ist es jetzt, die Bestrafung durchzuhalten, die das Gericht mir auferlegt hat. Ich freue mich darauf, meine Sozialstunden abzuleisten und einen positiven Einfluss auf meine Gemeinde zu haben.“

Sie bittet um Vergebung

Sie plane auch, weiterhin Beiträge zu leisten, wo auch immer sie könne, nachdem diese Stunden abgeleistet sind. „Meine Hoffnung ist jetzt, dass meine Familie, meine Freunde und meine Gemeinde mir meine Taten vergeben werden.“

Während der Verurteilung des Stars durch Richterin Indira Talwani am Freitag (13. September) in Massachusetts war auch Huffmanns Ehemann, Schauspieler William H. Macy, anwesend.