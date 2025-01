Stars Zoë Saldaña: Emotionale Dankesrede nach ihrem Golden Globe Awards-Gewinn Zoë Saldaña hat allen anderen „magischen“ Nominierten unter Tränen Tribut gezollt, nachdem der Star am Sonntagabend (5. Januar) den Golden Globe Award als beste Schauspielerin in einer Nebenrolle in einem Kinofilm für ihre Rolle in ,Emilia Perez‘ gewann. Die 46-jährige Schauspielerin gewann den Award und übertrumpfte dabei ihre Co-Stars Selena Gomez, Ariana Grande aus ,Wicked‘, […]