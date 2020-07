Mittwoch, 22. Juli 2020 21:45 Uhr

Felix Neureuther versteigert einzigartige Büste bei „Bares für Rares“

Felix Neureuther versteigerte bei der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" ein Unikat. Vom Erlös will er "Sportklamotten für Kinder" kaufen.

Am Mittwochabend sendete das ZDF seine Trödlershow „Bares für Rares“ vom Schloss Drachenfels in Königswinter. Mit dabei war diesmal ein prominenter Gast: Felix Neureuther (36). Der ehemalige Skiprofi hatte ein einzigartige Büste eines verstorbenen Bildhauers dabei. Der Preis, den Neureuther damit erzielte, war höher als die Schätzung des ZDF-Experten. Vom Erlös will er Kinder mit Sportbekleidung ausstatten.

So kam das Unikat zustande

Felix Neureuthers Eltern Christian Neureuther (71) und Rosi Mittermeier (69) wirkten bei der Organisation Ski-WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen mit und wollten, dass Athleten „mehr als nur eine Medaille“ gewinnen konnten. Also beauftragten sie mehrere Künstler mit Pokal-Prototypen, darunter der Bildhauer Christian Peschke (1946-2017). Schließlich fiel die Wahl zwar auf einen anderen Pokal, doch Peschke überließ der Familie Neureuther das Stück. „Als Erinnerung“, wie Felix Neureuther erzählte.

Das Modell aus gepresstem Marmor schätzte Neureuther selbst auf 300 bis 400 Euro, Experte Albert Maier sah die Figur bei „mindestens 1.000 Euro“. Neureuther staunte bereits darüber nicht schlecht, nahm die Händlerkarte freudig entgegen und sagte, darunter würde er nicht verkaufen, schließlich habe die Büste auch einen emotionalen Wert. Anschließend überboten sich die wegen des Coronavirus durch Plexiglasscheiben getrennten Händler gegenseitig. Alle wollten das Unikat haben, schließlich bekam Neureuter 2.250 Euro für den Pokal.

Der Ex-Skiprofi war sichtlich erfreut über den Preis: „Alter Schwede, das war richtig gut. Damit können ganz viele Kinder, auch sozial benachteiligte Kinder, Sport treiben. Die werden von dem Geld mit Sportklamotten ausgestattet.“

(elm/spot)