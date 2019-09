Felix van Deventer postet Bild aus dem Rollstuhl

Nach dem traurigen Schock-Post vom Samstag meldet sich GZSZ-Schauspieler Felix van Deventer wieder bei seinen Fans – mit einem Bild aus dem Rollstuhl.

Der 26-Jährige Dschungelcamp-Zweite von 2019 war am Freitag aus vier Metern Höhe von einem Balkon gestürzt, hatte sich dabei an der Wirbelsäule verletzt. Offenbar hatte er aber Glück im Unglück. Er schrieb u.a.: „Hab mir dabei einen Teil der Wirbelsäule gebrochen! Aber mehr ist mir zum Glück nicht passiert! Es hätte viel schlimmer ausgehen können. Danke Gott.“

Am Samstagabend meldete sich der frischgebackene Vater eines Sohnes wieder in seiner Instagram-Story und postete einen kurzen Clip aus einem Rollstuhl mit der Bemerkung „Wat eine Kacke …“.

Unklar ist noch immer, wie schwer seine Verletzung ist. Der junge Schauspieler war gerade wieder bei ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ eingestiegen und sollte weitere Folgen drehen. Die bereits abgedrehten Folgen mit ihm sind noch bis Ende Oktober bei RTL zu sehen.

Müssen Drehbücher umgeschrieben werden?

Jetzt muss in Potsdam-Babelsberg umdisponiert werden. Dazu sagte GZSZ-Sprecher Frank Pieck der ‚Bild‘-Zeitung:„Montags wird bei GZSZ immer geprobt. Also kann morgen die komplette Drehdispo für diese Woche umgeschrieben und ab Dienstag regulär gedreht werden – nur leider erst einmal ohne Felix van Deventer.“ Unklar bleibt also wie es weitergeht, wie und wann Felix mit seiner Rolle als Jonas zurückkehren kann ans Set. Felix‘ Genesung hat natürlich Vorrang.

Das GZSZ-Team postete jedenfalls gestern ein Foto des Jungstars und wünschte „Felix von ganzem Herzen gute Besserung!“

Ein Wirbelbruch kann vor allem durch eine indirekte Krafteinwirkung entstehen, zum Beispiel bei einem Sturz auf die Beine.

Unklar ist welcher Art von Wirbelbruch bei dem Schauspieler nach dem Sturz aufgetreten ist, davon hängt auch die Heilungsdauer ab. Das kann zwischen wenigen Wochen oder schlimmstenfalls auch mehreren Monaten gehen.