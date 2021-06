Feminin und verführerisch: Floating Dresses machen Lust auf Sommer

Fließende Maxikleider stehen diesen Sommer hoch im Kurs (eee/spot)

08.06.2021 14:02 Uhr

Floating Dresses sind jetzt besonders beliebt. Dank ihrer fließenden und farbenfrohen Stoffe sorgen die femininen Maxikleider für sommerliche Vorfreude.

Floating Dresses sind diesen Sommer der perfekte Fashion-Trend für jene, die eigentlich lieber Hosen tragen. Denn die fließenden Maxikleider bedecken die Beine genauso, versprühen dafür aber einen feminineren und romantischeren Charme. Ein weiterer Vorteil: Sandalen oder Sneaker sind dazu das ideale Accessoire. Auch begehrte Luxuslabel wie Michael Kors oder Alberta Ferretti haben die verführerischen Kleider in ihren Sommerkollektionen untergebracht.

Mit langen Ärmeln für kühlere Tage

Der Hochsommer lässt bis jetzt noch etwas auf sich warten. Somit sind langärmelige Maxikleider aktuell die idealen Alltagsbegleiter. Mutige Fashionistas können sich an farbenfrohe Modelle wie das von Jason Wu heranwagen. Das knallige Neonpink lässt die Haut optisch brauner wirken. Der tiefe V-Ausschnitt setzt das Dekolleté besonders schön in Szene. Ein paar weiße Sneaker ersetzen an kühleren Tagen die luftigen Sandalen.

Auch die rote Variante mit Fledermausärmeln von Christian Dior macht viel her. Wer seinem Floating Dress etwas Glamour verpassen möchte, kann sich vom Look der US-Sängerin Olivia Rodrigo (18) inspirieren lassen. Sie trägt unter dem bodenlangen durchsichtigen Dior-Stück ein Ensemble aus Pailletten-Bralette und -Minirock – natürlich ebenfalls in Rot.

Spaghettiträger im Hochsommer

Steigt das Thermometer in Richtung 30-Grad-Marke sind Floating Dresses mit Spaghettiträgern die richtige Wahl. Dank seiner Volants und einer Spitzenborte am V-Ausschnitt kommt das senfgelbe Modell von Alberta Ferretti besonders romantisch daher. Ein paar weiße Sandalen und Goldschmuck machen den femininen Sommerlook komplett.

Wer es dagegen obenrum weniger freizügig mag, kann auf ein Maxikleid mit Neckholder-Schnitt setzen. Das braune Floating Dress von Michael Kors besticht zudem durch eine lange geflochtene Borte, die gleichzeitig als Taillengürtel dient.