2025 dreht er 100. und letzte Folge Schauspieler Udo Wachtveitl hadert mit „Tatort“-Klischees Der scheidende „Tatort“-Kommissar Udo Wachtveitl spricht in einem neuen Interview darüber, wieso er sich seine alten Filme nie ansieht und was ihn an der beliebten Krimi-Reihe stört.