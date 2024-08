Süße Instagram-Posts Fergie und Josh Duhamel gratulieren Sohn Axl zum elften Geburtstag

Fergie und Josh Duhamel waren von 2009 bis 2019 verheiratet. (ncz/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 15:44 Uhr

Fergie und Josh Duhamel sind zwar getrennt, teilen aber immer noch eines: die Liebe zu ihrem gemeinsamen Sohn Axl. Zum elften Geburtstag teilen die Sängerin und der Schauspieler süße Botschaften und Bilder auf Instagram.

Sängerin Fergie (49) und Schauspieler Josh Duhamel (51) haben den elften Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Axl am 30. August mit süßen Instagram-Posts gefeiert.

"Es hat so Spaß gemacht, dich in jeder Phase deines Lebens aufwachsen zu sehen", schreibt Fergie zu einem Post mit mehreren Fotos. "Wenn ich Fußball durch deine Augen sehe, fühle ich mich wieder wie ein Kind. Egal, welches Trikot du trägst, ich werde immer deine größte Cheerleaderin sein – egal, was du im Leben machen willst. Ich liebe dich mehr als Worte sagen können."

Dazu teilte die "Fergalicious"-Sängerin unter anderem ein gemeinsames Foto mit ihrem Sohn, einen Schnappschuss des Elfjährigen im England-Trikot sowie ein Foto der beiden in einer Hüpfburg, auf dem Söhnchen Axl ein Arsenal-Trikot trägt, und viele weitere Bilder.

Auch Papa Josh Duhamel gratuliert

Josh Duhamel gratulierte seinem ältesten Sohn ebenfalls mit einem Instagram-Post. "Alles Gute zum elften Geburtstag, Axl Jack! Du bist wirklich das beste Kind, das sich ein Vater wünschen kann. Ich liebe dich mehr, als du jemals wissen wirst", schrieb der 51-Jährige zu einer Reihe an Fotos, die den kleinen Axl unter anderem auf einem Jetski auf einem See und mit einer Tauchermaske am Strand zeigen. Auch ein Selfie mit seinem im Januar 2024 geborenen jüngsten Sohn Shepherd fügte Duhamel hinzu. In seiner Instagram-Story teilte der Schauspieler ein weiteres Foto, auf dem der elfjährige Axl mit seinem kleinen Bruder im Arm zu sehen ist.

Axl Jack wurde 2013 geboren. Fergie und Josh Duhamel waren ab 2004 ein Paar, heirateten 2009 und gaben ihre Trennung 2017 bekannt. Im November 2019 ging offiziell die Scheidung durch. Duhamel ist seit September 2022 mit Model Audra Mari (30) verheiratet, mit der er seit 2018 liiert ist. Sie ist die Mutter seines zweiten Sohnes.