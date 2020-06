Ferien an der Adria: Mit dem Hausboot Italien neu entdecken

Wer Italien mal von einer anderen Seite kennenlernen will, findet auf Hausbooten die richtige Perspektive. Aussehen und Form entspricht den typischen Fischerhütten der venezianischen und friaulischen Lagune.

Seit Anfang Juni sind die Grenzen Richtung Italien wieder geöffnet. Viele Urlauber können es kaum erwarten, die schönste Zeit des Jahres wieder in Bella Italia verbringen. Wer abseits von Hotelkomplexen die Landschaft genießen möchte und Italien mal von einer anderen Seite kennenlernen will, findet auf Hausbooten die richtige Perspektive.

Urlaub im Hausboot-Village

Inspiriert von holländischen und kanadischen Projekten, ist an der italienischen Adria in Lignano mit dem Hausboot-Village Marina Azzurra ein Tourismuskomplex auf 120.000 Quadratmetern Grünfläche direkt am Flussufer des Tagliamento entstanden.

Das Resort besteht aus 29 Wasserchalets im Hafenbecken und 59 Hausbooten, die am Flussufer befestigt sind und durch Stege erreicht werden können. Aussehen und Form entspricht den typischen Fischerhütten der venezianischen und friaulischen Lagune, den sogenannten „Casoni“. Im anliegenden Clubhouse genießen Urlauber nicht nur den Blick auf vorbeifahrende Motorjachten, sondern auch die Halbpension oder einen Aperitivo zum Sundowner.

Der Clou sind Elektroboote, mit denen man ohne Führerschein die Wasserstraßen auf eigene Faust erkunden kann. Naturverbundene Törns nach Caorle oder Venedig durch die Lagunen mit Sicht auf Casoni sowie zahlreiche Zug- und Standvögel bieten dabei jede Menge Abwechslung. Für Vogel-und Naturliebhaber ist diese Region zwischen Venedig und Triest ein wahres Paradies, für Eltern und Kinder bietet der nur zweieinhalb Kilometer entfernte Strand Erholung.

Lehrreiche Touren durch Biodiversitätspark

Nicht weit entfernt von Lignano, in unberührter Natur, liegt das Lino delle Fate Eco Village Resort. Auf einer Fläche von 250.000 Quadratmetern stehen 316 Wohneinheiten und 26 Hotelzimmer in einer naturbelassenen Parkanlage, die Ruhe und unverbaute Ausblicke garantiert. Das Resort verfolgt dabei strenge bio-reversible Kriterien, unter anderem einen eigenen Brunnen und Regenwasser zur Bodenbewässerung. Natur-Ranger schildern Touristen auf Touren durch den Öko-Park alles, was sie zum Thema Fauna und Flora wissen wollen.

Die umliegende Vegetation bietet über 50 Vogelarten sowie verschiedene Reptilien ein Zuhause. Vom eigenen Bungalow aus erreicht man den Strand mit Mietfahrrädern bequem in wenigen Minuten und das Zentrum von Bibione ist ebenfalls nicht weit entfernt. Eine großzügige Poolanlage, Mini-Club, Strand-Service mit eigenem Abschnitt und die Oversize-Liegen runden das Resort-Angebot ab.

(ab/spot)