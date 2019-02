Fernsehköche (2): Alles über Klaus Erfort

Sonntag, 24. Februar 2019 19:38 Uhr

Klaus Erfort (46) gehört zu den besten elf Köchen Deutschlands und wird in der vierten Folge von „Kitchen Impossible” gegen TV-Koch Tim Mälzer (48) in die Schlacht ziehen. Anlässlich seiner Teilnahme in dem TV-Format hat klatsch-tratsch.de hier alles über den drei-Sterne Koch zusammengefasst.

So ein richtiger TV- Koch ist Erfort eigentlich nicht, auch ein Kochbuch hat er nie geschrieben. Wer ihn kennt, kennt ihn mit Sicherheit eher nicht aus einem der beiden Gründe. Klaus Erfort konzentriert sich lieber auf seine Arbeit in seiner Küche des „Gästehaus Klaus Erfort”, dass er 2002 eröffnete.

Aber mal von vorne: Klaus Erfort wurde am 8. März 1972 in Saarbrücken geboren. Als Kind interessierte er sich noch nicht für die Arbeit in der Küche. „Ich fand es früher langweilig, beim Kochen dabei zu sein“, wird er in der Presseinformation seines Gästehauses zitiert.

Von der Ausbildung zum ersten Stern

Durch ein Schulpraktikum entdeckte Erfort seine Leidenschaft für das Kochen dann doch noch. Besonders die straffe Organisation und der detailliert geplante Arbeitsablauf in der Küche hätten ihn begeistert, steht es in der Presseinformation weiter.

Vor allem hatte er aber eins begriffen: „Ich habe gemerkt, was man mit der Arbeit in der Küche erreichen kann, nämlich die Stimmung der Gäste zu beeinflussen.“, zitiert das Schriftstück weiter.

Seine Ausbildung zum Koch beginnt er bereits im Alter von zarten 15 Jahren im Saarländer „Restaurant Thiel”. Die Lehre beendet er erfolgreich und probiert sich danach in unterschiedlichen Restaurants und auf verschiedenen Positionen aus.

Im „Hotel Hubertus“ im Saarland war er beispielsweise als Commis Entremetier, was soviel wie Jungkoch mit Spezialisierung als Beilagenkoch bedeutet, tätig. 1993 ging er ins traditionsreiche „Hotel Traube Tonbach“ in Baden-Württemberg, wo er von Urgestein Harald Wohlfahrt (63) lernte.

Sein Weg führte Erfort auch ins „Restaurant Orangerie”, ebenfalls im Saarland, wo er als Küchenchef seinen ersten Michelin-Stern erkochte und sogar mit 18 Punkte im „Gault Millau”-Restaurantführer ausgezeichnet wurde.

Sein Porsche und sein Sohn sind seine Hobbys

Danach ging es für Klaus Erfort weiter nach oben auf der Karriereleiter. Als Küchenchef des Gourmet-Restaurants im Schlosshotel Bühlerhöhe, das „Imperial”, wird er mit einem weiteren Michelin-Stern ausgezeichnet.

2002 im März eröffnet er dann sein „Gästehaus Klaus Erfort“ in Saarbrücken. Die Küche begeistert besonders durch die Neuinterpretation klassischer, französischer Küche. Getreu seinem Motto: „Die Wahrheit liegt auf dem Teller“, achtet er auf beste Qualität. Außerdem gelten seine Menüs als sehr puristisch und ausbalanciert.

Im Jahr 2007 wird er mit dem dritten Michelin-Stern ausgezeichnet und steigert seine Bewertung durch den „Gault-Millau” auf 19,5 Punkte. Das I-Tüpfelchen ist dann die Kürung zum „Koch des Jahres“ durch den „Gault-Millau” im selben Jahr.

Bei dem Erfolg bleibt für Hobbys allerdings kaum Zeit. Die wenige Freizeit die er hat, verbringt Klaus Erfort dann aber am Liebsten mit seinem Sohn. Und sonst macht den viel beschäftigten „ab und an eine Spritztour mit meinem Porsche“ glücklich.

Unsere Wertung zu Klaus Erfort

Fazit: Klaus Erfort blickt jetzt schon auf einen aufregenden Lebenslauf zurück. Seine Wege führten ihn auf der Karriereleiter immer weiter hinauf und es scheint nicht abzureißen! Seine Biografie zeigt: Der Mann will hoch hinaus. Mit seinem Hang zum Purismus und der gekonnten Kombination von unterschiedlichen Aromen steht Klaus Erfort scheinbar auch nichts im Weg.

Im Duell gegen Mälzer wird es spannend und knifflig. Die vierte Folge der Show führt Erfort unter anderem in die Küche von ebenfalls drei-Sterne-Koch Heinz Beck (55) nach Italien und zu einem ganz besonderen Koch nach Bosnien. Für Mälzer wird diese Folge aber auch nicht gerade ein Zuckerschlecken, denn Klaus Erfort will Siegen und macht es seinem Herausforderer keineswegs leicht. „Kitchen Impossible” mit Tim Mälzer und Klaus Erfort läuft am Sonntag den 24.02.19 ab 20:15 Uhr auf Vox.