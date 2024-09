Reisen im Herbst Fernweh: Diese Reiseziele locken im Oktober

In Neuseeland beginnt im Oktober der Frühling. (elm/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 14:00 Uhr

Die Top-Reiseziele im Oktober sind so vielfältig wie die Farben des Herbstlaubs. Ob die landschaftlichen Reize Neuseelands, die Bierkultur in Prag, Flamenco in Andalusien, der Herbst in New York oder paradiesische Strände auf Mauritius - bei diesen Destinationen ist für jeden etwas dabei.

Der Oktober bietet eine riesige Auswahl an Reisemöglichkeiten für deutsche Urlauber, die unterschiedliche Interessen bedienen. Das Frühlingserwachen und die Abenteuer in Neuseelands Natur, die beeindruckende Architektur und Bierkultur Prags, Andalusiens reiche Geschichte und lebendige Flamenco-Tradition, das herbstliche Farbspiel und die kulturellen Highlights New Yorks oder die paradiesischen Strände und Wassersportmöglichkeiten auf Mauritius – jede dieser Destinationen überzeugt in dieser Jahreszeit durch ihre besonderen Reize.

Neuseeland: Frühlingserwachen und Outdoor-Aktivitäten

Im Oktober ist Neuseeland ein perfektes Ziel für Naturfreunde und Outdoor-Enthusiasten. Während in Deutschland der Herbst beginnt, startet auf der Südhalbkugel der Frühling. Die Landschaften Neuseelands erwachen zu neuem Leben. Wanderer und Radfahrer können die blühende Natur in den Nationalparks wie dem Tongariro oder dem Fjordland in ihrer vollen Pracht erleben. Die milden Temperaturen und die klare Luft machen Aktivitäten im Freien zu einem echten Vergnügen. Auch für Abenteuersportarten wie Bungee-Jumping, Rafting oder Paragliding ist der Oktober die perfekte Zeit, denn es ist weder zu heiß noch zu kalt.

Darüber hinaus ist Neuseeland im Oktober weniger stark von Touristen frequentiert, was den Besuch besonders attraktiv macht. Deutsche Reisende können die beeindruckenden Landschaften – von Bergen und Gletschern bis hin zu Seen und Küsten – ohne die sommerliche Hochsaison erleben. Die Anreise mag lang sein, doch eines ist sicher: Die unberührte Natur und die Möglichkeit, das Land in relativer Ruhe zu erkunden, bieten einen unvergleichlichen Mehrwert.

Prag, Tschechien: Architektur und Bier

Die tschechische Hauptstadt Prag ist im Oktober besonders reizvoll für deutsche Urlauber. Die "Stadt der hundert Türme" beeindruckt mit ihrer gut erhaltenen Architektur aus Gotik, Barock und Jugendstil. Sehenswürdigkeiten wie die Prager Burg, die Karlsbrücke und der Altstädter Ring lassen sich in der kühleren Herbstluft angenehm besichtigen, während die Bäume der Stadt in herbstlichen Farben leuchten. Kulturinteressierte kommen zudem auf ihre Kosten, da viele Museen und Galerien auch in der Nebensaison geöffnet sind und weniger stark besucht werden.

Prag ist außerdem bekannt für seine Bierkultur. Zahlreiche Brauereien und Bierstuben bieten regionale Spezialitäten an, die sich ideal mit der herzhaften böhmischen Küche kombinieren lassen. Und auch wer kein Bier mag, kommt in Prag im Oktober auf seine Kosten: Die Altstadt erstrahlt dann im goldenen Herbstlicht und die vielen Cafés laden zum Verweilen in historischem Ambiente ein.

Andalusien, Spanien: Flamenco und maurische Geschichte

Andalusien im Süden Spaniens ist im Oktober ein besonders reizvolles Reiseziel. Die heißen Sommertemperaturen haben sich abgekühlt, und der milde Herbst ermöglicht angenehme Erkundungen der geschichtsträchtigen Städte wie Sevilla, Granada und Córdoba. Hier können Besucher tief in die maurische Geschichte der Region eintauchen und beeindruckende Bauwerke wie die Alhambra, die Mezquita von Córdoba und die Giralda in Sevilla besichtigen. Diese Kulturschätze, die den Einfluss der islamischen Kultur auf Spanien verdeutlichen, gehören zu den beeindruckendsten Zeugnissen der europäischen Architektur.

Ein weiterer Höhepunkt Andalusiens im Oktober ist die lebendige Flamenco-Kultur. Deutsche Urlauber können in den zahlreichen "Tablaos" und bei Straßenfesten authentische Flamenco-Darbietungen erleben, die besonders in dieser Jahreszeit, abseits der Hochsaison, eine besondere Stimmung ausstrahlen. Die Kombination aus angenehmem Klima, reicher Geschichte und lebendiger Kultur macht Andalusien im Oktober zu einem idealen Reiseziel.

New York City, USA: Herbstlaub und Kultur

New York City ist im Oktober ein Muss für alle, die das berühmte "Herbstlaub" in den Parks der Stadt bewundern möchten. Der Central Park präsentiert sich in einem farbenfrohen Spektakel aus Rot-, Gelb- und Orangetönen und lädt zu Spaziergängen oder Radtouren ein. Gleichzeitig begeistert das angenehme Herbstwetter mit perfekten Temperaturen, um die Stadt zu Fuß zu erkunden – sei es entlang der berühmten Fifth Avenue oder durch angesagte Viertel wie SoHo und Brooklyn.

New York ist im Oktober auch ein perfektes Reiseziel für Kulturinteressierte. Die Theatersaison am Broadway ist in vollem Gange, Museen wie das MoMA und das Met präsentieren neue Ausstellungen und die Stadt feiert Halloween mit Paraden und Veranstaltungen. Naturerlebnis und kultureller Reichtum machen New York im Oktober zu einem abwechslungsreichen Reiseziel für deutsche Urlauber.

Mauritius: Strände und Wassersport

Im Oktober ist Mauritius im Indischen Ozean die perfekte Destination für deutsche Urlauber, die einen aktiven Strandurlaub genießen möchten. Die Temperaturen auf der Insel sind zu dieser Zeit ideal zum Sonnenbaden und Entspannen an den zahlreichen weißen Sandstränden. Flic en Flac und Belle Mare sind nur zwei von vielen bekannten Strandabschnitten, die mit kristallklarem Wasser und einer entspannten Atmosphäre aufwarten – perfekt für Familien!

Mauritius ist im Oktober außerdem der perfekte Ort für alle Wassersportler. Die angenehmen Wassertemperaturen laden zu Aktivitäten wie Schnorcheln, Tauchen, Windsurfen und Segeln ein. Dazu bieten die umliegenden Korallenriffe eine beeindruckende Unterwasserwelt, die Taucher und Schnorchler gleichermaßen begeistert. Unterm Strich machen die tropische Vegetation und das vielfältige Freizeitangebot Mauritius im Oktober zum perfekten Reiseziel für alle, die Sonne, Meer und sportliche Betätigung suchen.