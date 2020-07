Sonntag, 26. Juli 2020 11:18 Uhr

Ferres-Tochter Lilly Krug: Neben Studium in L.A. auch Schauspielschule

Lilly Krug startet durch: Die Tochter von Veronica Ferres geht ab Herbst nicht nur zur Universität, sondern auch auf eine Schauspielschule in Los Angeles.

Lilly Krug (19), die Tochter von Schauspielerin Veronica Ferres (55, „Das Superweib“), tritt immer mehr in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Am kommenden Donnerstag ist sie zum ersten Mal im deutschen TV in der ZDF-Serie „Die Gipfelstürmer“ um 20:15 Uhr zu sehen; im Herbst wird es dann ernst für sie. Im Interview mit der „Bild am Sonntag“ erzählte Krug, dass sie dann in Los Angeles tagsüber mit einem Studium der Psychologie beginnen und abends eine Schauspielschule besuchen wird.

Die Sache mit der Schauspielerei sei ihr ernst: „Mir macht es Spaß, mich in andere Rollen hineinzuversetzen und damit auch den eigenen Horizont zu erweitern.“ Die deutschen Eigenschaften möchte sie im Übrigen auch in den USA nicht missen. „Ich bin bei meinen amerikanischen Freunden immer die Pünktlichste und Ordentlichste.“ Die Amerikaner seien da anders als die Deutschen, betonte Krug: „Da wird alles nicht immer so eng gesehen.“

