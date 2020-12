23.12.2020 15:33 Uhr

Festtags-Filmtipp: “Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“

Am 24.12. beginnt die Hochphase der Märchengeschichten, die alle mit „Es war einmal…“ beginnen. Die alte Tante ARD hat „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ schon früh um 7 Uhr ins Programm gehievt. Wir hoffen, dass Sie und die Familie die zu Tränen rührende Geschichte zu dieser Zeit schon verdaut bekommen.

Kalt ist es draußen am Heiligabend und im Waisenhaus gleich nochmal drei Grad kälter in Sachen Herzenswärme. Frau Landfried (Ex-Tatort-Kommissarin Nina Kunzendorf) regiert die Kleinen ohne Mitgefühl, da gibt es kein Pardon. Alle Kinder müssen auch an diesem Tag in die Stadt und Umsatz machen.

Auch die Kinder Inga (Lea Müller) und Emil (Max Ehrenreich) bieten Schwefelhölzer an. Schwefelhölzer ist ein altes Wort für Streichhölzer und die potenziellen Käufer sollen diese aus Mitleid mit den frierenden Kindern kaufen.

Am Heiligen Abend denkt jeder nur an sich

Die zwei Kinder haben keinen Erfolg, alle Menschen hasten an ihnen vorüber und wirklich niemand interessiert sich für sie. Ohne Verkauf zurück ins Waisenhaus geht nicht. Der ohnehin schon kurze Tag im Dezember geht schnell vorüber, es wird leer auf den Straßen. Was tun?

Das Waisenkind Inga schaut auf ihre Hölzchen und zündet sich selbst eins an: ein kleines Licht in gegen die kneifende Kälte und die stockdunkle Nacht – ob das reichen wird?

Absoluter Klassiker

„Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ ist ein absolutes Schwergewicht unter den Märchen – und das ausgerechnet damit beginnt die ARD früh um 7! Oder vielleicht doch besser streamen, wenn die Konstitution etwas besser ist? Wir sind ja schließlich nicht alle schon vor dem Aufstehen so hart im Nehmen.

Der Däne mit seinem Drang, Mädchen zu quälen

Der spinnert-dünne Däne Hans Christian Andersen hat mit der Geschichte vom „Mädchen mit den Schwefelhölzern“ ein wahres Märchen-Melodram geschrieben, das immer wieder zu Herzen geht. Bei keinem anderen Märchenerzähler leiden besonders Mädchen so viel und werden grundsätzlich hart bestraft. Das wird in den vielen Verfilmungen, die das Märchen hat, immer etwas unterschiedlich ausgeschmückt, z.B. in der Adaption „Das Mädchen mit den Wunderhölzern“ (1987). Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Ende bleibt immer brutal – wir empfehlen, Taschentücher in der Größe einer Anstaltspackung bereitzulegen.

Wir wünschen einen zauberhaften Start in die Märchenwelt zu den Feiertagen 2020! „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ 24. Dezember, 7.00 Uhr und in der ARD Mediathek.