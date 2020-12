24.12.2020 22:00 Uhr

Festtags-Filmtipp “Helene, die wahre Braut“

Am 1. Weihnachtstag feiert das Märchen ''Helene, die wahre Braut'' in der ARD Premiere. Die Vorlage stammt von keinen geringeren als den Gebrüdern Grimm.

Die ARD zeigt am 25. Dezember erstmals das Märchen von einem Mädchen, das in einer ganz schlechten Ausgangsposition ist und dann Stück für Stück erkennt, was in ihr steckt. Da wir in einem Grimm-Märchen sind, wird zwar zwischendrin sehr viel Elend erduldet, aber ein Happy End ist garantiert.

Es geht auch anders

Falls Ihnen nicht nach glücklich-vorhersehbarem Ausgang sein sollte, der sehe sich bitte in der Mediathek der ARD nach Andersen um – Hans Christian Andersen, dem Schöpfer von Märchen wie „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“. Wem das nicht reicht an bodenloser Trostlosigkeit, der sehe im Anschluss noch „Die kleine Meerjungfrau“.

Aber wir schweifen ab – zurück zur blütenweißen Neuverfilmung nach „Die wahre Braut“. Die ARD war so nett und hat den Titel etwas geändert – wahrscheinlich, damit man die ganzen Wahren-Bräute-Adaptionen auseinanderhalten kann, die da noch kommen werden.

Thematisch sind wir im Aschenputtel-Thema

Helene hat eine – ja, was wohl – eine ganz böse Stiefmutter. Die heißt Gertrud (Caroline Hellwig) gibt ihr nicht zu schaffende Aufgaben auf. In der Märchen-Premiere erscheint Helene die Fee Cleo und packt ordentlich mit an. Eine der unmöglichen Aufgaben für Helene ist, ein Schloss zu bauen und als das dann steht, darf das Kind sogar mit einziehen – in den Keller. Was soll man sagen: Die Märchenwelt ist blind für Differenzierungen. Gut ist gut und schlecht bleibt schlecht.

Die Fee Cleo hat den Durchblick

Die Fee aber hat den Durchblick. Stiefmama Gertrud fliegt in den Keller und das gerade noch rechtzeitig, denn der Prinz Lassmann (Stefan Gorski) kommt vorbei geritten. Und jetzt raten wir mal alle zusammen, was dann passiert!

Galerie

Prinz Lassmann soll aber jemand andere heiraten!

Nein, wie ungerecht. Da trifft Helene ihren Traummann und dann das. Sie ist überzeugt, dass der Prinz sie vergessen wird. Was macht der Mensch bei großem Kummer? Helene sucht und findet Arbeit bei einem Schäfer und dann wird die Geschichte richtig emanzipatorisch. „Helene, die wahre Braut“ ist märchengerecht und trotzdem voller Frauen-Power!

Wer nach dem Happy End Lust hat, das echte Märchen noch anders verfilmt zu sehen, der hat leider Pech. Aber nachzulesen ist es bei den Gebrüdern Grimm unter dem Titel „Die wahre Braut“. Es ist kurz und nicht so ausgeschmückt wie die ARD-Premiere. Es ist schön zu sehen, wie der Ursprungstext aussieht und was die Autorin Katja Kittendorf daraus gemacht hat.

Sendehinweis

„Helene, die wahre Braut“, 25.12., 12.50 Uhr und in der ARD-Mediathek