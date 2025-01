"Öffnen Sie Ihr Haus" Feuer in Kalifornien: Prinz Harry und Meghan rufen zum Helfen auf

Herzogin Meghan und Prinz Harry leben seit 2020 in Kalifornien. (eyn/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 21:51 Uhr

Prinz Harry und Herzogin Meghan setzen sich auf ihre Weise für die Opfer der Waldbrände in Kalifornien ein. Die Sussexes teilten einen Appell auf ihrer Website, sich für seine Mitmenschen einzusetzen.

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben auf ihrer Website ein Statement zu den verheerenden Waldbränden in Kalifornien geteilt. Das Paar wohnt seit seinem Rückzug von den royalen Pflichten im Jahr 2020 ebenfalls in dem US-amerikanischen Bundesstaat, Harry und Meghans Heimatstadt Montecito ist von dem Feuer aktuell allerdings nicht direkt betroffen.

"In den vergangenen Tagen haben Waldbrände in Nachbarschaften Südkaliforniens gewütet und Familien, Häuser, Schulen, medizinische Einrichtungen und vieles mehr verwüstet – Zehntausende aus allen Gesellschaftsschichten sind betroffen", schrieben die Sussexes in ihrem Beitrag. Jeder, der könne, solle deshalb seinen Mitmenschen helfen, appellierten die Royals.

"Öffnen Sie Ihr Haus!"

Dazu teilten sie Links zu verschiedenen Hilfsorganisationen, darunter Feuerwehr-Stiftungen, Lebensmittelausgaben, Tierrettungen oder das Amerikanische Rote Kreuz. Hier sei man aufgefordert, sich mit Sachspenden hinzuwenden.

Doch auch persönlich solle man sich gegenüber den Betroffenen solidarisch zeigen und bei Bedarf Unterstützung anbietet: "Öffnen Sie Ihr Haus!", lautet der Aufruf von Prinz Harry und Herzogin Meghan. "Fragen Sie bei behinderten oder älteren Nachbarn nach, ob sie Hilfe bei der Evakuierung benötigen."

Seit dem 7. Januar wüten verheerende Brände in Südkalifornien und haben weite Teile von Los Angeles zerstört. Besonders betroffen sind die Viertel Pacific Palisades, Malibu und die Hollywood Hills, in denen auch viele Prominente wohnen. Harry und Meghans Villa liegt über 140 Kilometer nördlich von Los Angeles. Ihre Wohngegend in der Nähe von Santa Barbara ist nicht evakuiert worden.