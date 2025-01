Autos bewegt Feuer-Inferno in L.A.: Schauspielstar Steve Guttenberg eilt zu Hilfe

Schauspielstar Steve Guttenberg half den Feuerwehrleuten von Los Angeles. (jom/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 09:36 Uhr

In einem wohlhabenden Wohnviertel von Los Angeles sind zahlreiche Menschen vor einem Feuer geflohen, das sich mit rasender Geschwindigkeit ausbreitete. Schauspielstar Steve Guttenberg packte selbst mit an und half den Einsatzkräften der Feuerwehr.

Pacific Palisades, ein Nobel-Wohnviertel von Los Angeles, ist von einem Waldbrand bedroht, der sich rasend ausgebreitet hat. Zehntausende Menschen wurden laut CNN zur Evakuierung aufgerufen, nachdem das Feuer am vergangenen Dienstag (7. Januar, gegen 10:30 Uhr Ortszeit) ausgebrochen war. Die Flammen haben bereits mehr als 1.200 Hektar Land verbrannt und die Winde sorgen dafür, dass sich das Feuer weiter seinen Weg bahnt. In der Region wurde der Notstand erklärt.

Während sich viele Bewohnerinnen und Bewohner aus dem zwischen den Santa Monica Mountains und dem Pazifik gelegenen Ort nach den Evakuierungen in Sicherheit brachten, blieb Schauspielstar Steve Guttenberg (66) vor Ort und half den Einsatzkräften. Denn auf dem Palisades Drive, einer wichtigen Hauptstraße in dem Stadtteil, verließen viele Menschen fluchtartig ihr Auto und flohen zu Fuß.

Guttenberg erklärte KTLA, einem Fernsehsender in Los Angeles: "Die Leute nehmen ihre Schlüssel mit, als ob sie auf einem Parkplatz wären. Das ist aber kein Parkplatz. Wir brauchen die Leute wirklich, um ihre Autos wegzufahren." Der "Police Academy"-Darsteller teilte zudem den Aufruf: "Wenn Sie Ihr Auto zurücklassen, lassen Sie den Schlüssel stecken, damit jemand wie ich Ihr Auto wegfahren kann, damit die Feuerwehrfahrzeuge dort hinauffahren können. Das ist sehr wichtig."

Weiter erklärte der Schauspieler, der selbst in der Gegend wohnt, dass er Freunde in seinem Umfeld habe, die wegen des Staus auf dem Palisades Drive nicht evakuiert werden könnten. "Dort oben sind Familien, dort oben sind Haustiere. Es gibt Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Wir versuchen also, den Palisades Drive zu räumen, und ich laufe so weit wie möglich hinauf, um die Autos zu bewegen."

Premieren-Events abgesagt

Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, gehören zu den berühmtesten Bewohnerinnen und Bewohner des Gebiets unter anderem Jennifer Aniston (55), Bradley Cooper (50), Eugene Levy (78), Tom Hanks (68) und Rita Wilson (68), Reese Witherspoon (48), Adam Sandler (58) oder Michael Keaton (73).

Aufgrund der Notsituation wurden einige Events abgesagt. Die laut "Deadline" eigentlich für 8. Januar in Los Angeles geplante Premiere zur Arztserie "The Pitt" wurde gecancelt. Paramount sagte zudem die ebenfalls für Mittwoch geplante L.A.-Premiere des Robbie-Williams-Biopics "Better Man" ab. Universal verzichtete am Dienstag auf die Weltpremiere des Horrorfilms "Wolf Man", Amazon auf die Premiere des Jennifer-Lopez-Films "Unstoppable".