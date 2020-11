Feueralarm im Haus von Denzel Washington

12.11.2020 07:23 Uhr

Die Feuerwehr von Los Angeles musste am Mittwochabend zum Haus von Oscar-Preisträger Denzel Washington in Beverly Crest ausrücken.

Die Feuerwehr musste Mittwochabend zum Haus von Oscar-Preisträger Denzel Washington (65, „Fences“) in Beverly Crest, einem wohlhabenden Stadtteil der Millionenstadt Los Angeles, ausrücken. Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte, nachdem Rauch aus dem zweiten Stock des Hauses gekommen war. Flammen seien aber keine zu sehen gewesen, wie der Sender „CBS“ meldet.

#BREAKING: Fire crews responded tonight to the Beverly Crest home of actor Denzel Washington https://t.co/Ef6pjD5UCs pic.twitter.com/VIwVDmnBLV

— CBS Los Angeles (@CBSLA) November 12, 2020