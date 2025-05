Stars Fifth Harmony-Star Ally Brooke hat langjährigen Partner Will Bracey geheiratet

Ally Brooke - Instagram - Collected May 29th 2025

Bang Showbiz | 30.05.2025

Die Sängerin ist unter der Haube: Bereits Anfang Mai hat sie Ja gesagt.

Ally Brooke hat mit ihrem langjährigen Partner Will Bracey den Bund der Ehe geschlossen.

Die Sängerin, bekannt als Mitglied der Girlgroup Fifth Harmony, hat dem 38-Jährigen am 3. Mai im kleinen Kreis im Hotel Bel-Air in Los Angeles das Jawort gegeben. Das ‚People‘-Magazin veröffentlichte exklusive Fotos von dem großen Tag des Paars.

Ally verriet der Publikation, sie empfinde das Eheleben als „das unglaublichste Gefühl, das ich je gespürt habe“. Bei der Zeremonie, die bei Sonnenuntergang stattfand, waren nur ihr Trauredner Judah Smith und das Paar selbst anwesend.

„Ich liebe es, Ehefrau zu sein, und ich liebe meinen Ehemann so sehr“, schwärmte die Musikerin. Die Hochzeit bedeutete eine Planänderung für das Paar, das ursprünglich ein größeres Fest mit Familie und Freunden veranstalten wollte.

„Die ganze Zeit über hatte ich eine große Hochzeit im Kopf“, erklärte die 31-Jährige. „Wir hätten beide gerne unsere Familie und ein paar Freunde dabeigehabt, aber ich bin für immer dankbar und froh, dass wir es so gemacht haben – denn es hätte nicht intimer und unglaublicher sein können.“

Für die Zeremonie trug Ally ein Kleid von Lee Petra Grebenau. Die Organisation der Hochzeit wurde von Kelsey Events übernommen – das Paar hatte die Agentur im August 2024 damit beauftragt. Die Trauung war gefüllt mit persönlichen Details, darunter florale Arrangements und eine Live-Darbietung des Lieds ‚Holy Spirit‘ von Kari Jobe auf der Violine, während die Sängerin den Gang entlangschritt.